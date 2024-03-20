Embark Studio выпускает обновление 2.1.0 для The Finals

Embark Studio выпустила обновление 2.1.0 для The Finals, в котором был улучшен режим частных матчей, исправлено множество ошибок, а также внесены другие общие улучшения в игру. Второй сезон The Finals придал новый импульс онлайн-шутеру Embark, который изначально испытывал острую нехватку игроков после быстрого роста. Однако второй сезон существенно улучшил основной игровой опыт и продолжает пользоваться успехом у поклонников.
Для многих игроков основное значение в этом обновлении заключается в выполнении Embark обещания продолжить работу над недавно добавленным режимом приватных матчей. Обновление 2.1.0 выполняет это обещание, представляя первую из многих новых функций, выбор карты, позволяющий игрокам выбирать арену по своему усмотрению при настройке этих матчей. Также были исправлены ошибки, связанные с частными матчами, включая программную блокировку, возникающую из-за того, что игроки могли обойти требование включения кросс-игры.
Помимо развития частных матчей, обновление 2.1.0 вносит значительные улучшения в качество игрового опыта, включая исправление ошибок и балансировку оружия.
Читерская помойка
Игра так и работает на анриле 5.0? До 5.3 её не обновили?