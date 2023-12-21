на главную
об игре
The Finals 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.5 89 оценок

The Finals со свежим обновлением получает новую карту и множество нерфа стволов

KoRnEr
Новости

Перед уходом на праздничные выходные разработчики условно-бесплатного шутера The Finals выпустили свежее обновление для своего детища

Патч в основном изменяет баланса оружия, но также добавлена и новая карта.

Важные нововведения:

  • Стоимость активации Recon Senses уменьшена с 2 до 1.
  • Мощность Mesh Shield ослабили с 1250 до 1100 единиц.
  • Максимальный урон игроку при помощи C4 уменьшен с 240 до 210.
  • Максимальный радиус урона C4 уменьшен с 2.4 м до 1.6 м.
  • Множитель урона самому себе от C4 увеличен с 1 до 1.3.
  • Щит Dome Shield ослабили с 350 до 300 единиц.
  • Максимальный урон игроку от мины уменьшен со 160 до 140.
  • Радиус поражения мины уменьшен с 4 м до 3.5 м.
  • Добавлено время постановки мины 1.6 секунды.
  • Максимальный урон игроку от РПГ-7 снижен до 150 со 165.
  • Минимальный урон игроку от РПГ-7 снижен до 80 с 90.
  • Радиус поражения РПГ-7 уменьшен до 4.5 м с 4.75 м.
  • Радиус максимального урона РПГ-7 уменьшен до 1.5 м с 2.5 м.
  • Увеличена дальность действия электрошокера с 10 метров до 12 метров.
  • Отрегулирован паттерн отдачи AKM.
  • Скорострельность огнемета увеличена со 160 до 170.
  • Строку Invite to Party убрали, если вы не лидер группы.
  • Добавлено предупреждение об удалении из матча за AFK.
0
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
pigsy

а из России играть можно?

0
Snake2105

да

-1
Bassota277

Еще и нерфят ганы,там и так по рожку а то и больше надо всаживать во врага,теперь пол катки одного перса прийдется иазбирать

0
V1RuS.pr||0

ппц это в бетке наколяло - почти все всаживаешь из обоймы-

0
Liaschim

Если таки прочитать дальше заголовка, то видно, что понерфили щиты, мины и рпг.
Одна пуля из АК наносит 20 урона в тело, 30 в голову. В обойме 30 пуль. Максимальное количество хп в игре - 350. Выводы делайте сами.

0
Крамер

Где там новая карта? Я может что-то пропустил? Вроде только снег добавили на уже существующую.

0