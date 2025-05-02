Valve исправила проблему с зависаниями THE FINALS на Linux и Steam Deck

Игроки, использующие Linux или Steam Deck для игры в сетевой шутер THE FINALS, столкнулись с проблемой после недавнего обновления: игра начала зависать спустя несколько минут после начала матча. Многочисленные сообщения об ошибке привлекли внимание Valve.

Разработчики изучили ситуацию и оперативно выпустили обновление для инструмента совместимости Proton Hotfix, которое устраняет причину зависаний. Кроме того, Valve изменила рекомендуемые настройки для THE FINALS в Steam, установив Proton Hotfix в качестве слоя совместимости по умолчанию вместо ранее использовавшегося Proton Experimental.

Пользователям, которые вручную выбирали другую версию Proton для THE FINALS, рекомендуется снять эту настройку в свойствах игры в Steam, чтобы автоматически применился обновленный Proton Hotfix. Если он не установлен, Steam загрузит его при следующем запуске игры. Тестирование подтверждает, что после применения исправления матчи проходят без зависаний.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда крупные обновления THE FINALS приводят к временным проблемам с совместимостью на системах Linux и Steam Deck.