Firewall Ultra 2023 г.
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Разработчики VR-шутера Firewall Ultra похвастались новыми технологиями игры

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии First Contant Entertainment начинают подогревать интерес к своему предстоящему шутеру Firewall Ultra в виртуальной реальности. Недавно команда авторов игры решила подробнее рассказать о самой игре, а также похвасталась реализованными технологиями. Если верить авторам, Firewall Ultra может стать самым передовым VR-шутером.

Как уже отмечалось ранее, Firewall Ultra создается на продвинутой версии графического движка Unreal Engine 5, однако это будет не единственным технологическим достоинством проекта. Разработчики обещают моментальные загрузки, которые стали возможны благодаря встроенному SSD в консоли PS5 и оптимизированным игровым архивам. В шутере также будет использоваться технология отслеживания глаз, которая позволит игрокам ощутить все достоинства шлема PSVR2. Игра будет реагировать на поведения игрока, считывая информацию с его глаз и движения рук через контроллеры. Это откроет перед геймерами уникальные возможности для игры уверены в First Contant Entertainment. Например, в Firewall Ultra можно снизить эффект от световой гранаты, если во время закрыть глаза или скрыть свет от фонарика на оружии, если прикрыть его рукой. Кроме этого, стрельба станет более реалистичной из-за улучшенной тактильной отдачи триггеров на контроллере.

Вместе с этим, разработчики Firewall Ultra сообщили, что при разработке игры учли ошибки предыдущего проекта. В First Contant Entertainment собираются добавить в шутер больше карт и различных активностей, а также развивать игру масштабными контентными обновлениями.

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Анонсирован Firewall Ultra для PlayStation VR2
Комментарии: 3
Ваш комментарий
sapov

Ssd самое главное, на ПК уже 20 лет они есть.

-2
vald11

А чо, у каждого пк юзера эти ссд как основной накопитель были все эти 20 лет?

-2
Staphylococcus XX
-2