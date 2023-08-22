Firewall Ultra является продолжением многопользовательского тактического для нового поколения VR-шлема от Sony.
Авторы воспользовались всеми фишками гарнитуры виртуальной реальности, в том числе технологией по отслеживанию глаз.
Проект включает в себя поддержку 4K-разрешения и HDR. Основная цель тайтла — сражение двух команд, состоящих из четырёх игроков по всей Земле.
После выхода Firewall Ultra планируют развивать и улучшать, добавляя в неё больше контента. Также игрокам предоставят выделенные серверы, помогающие свести к минимуму разрывы соединения, и добавят новый режим с тремя раундами под названием «игрок против игрока».
Релизный трейлер Firewall Ultra для PS VR2 - релиз состоится 24 августа
Firewall Ultra является продолжением многопользовательского тактического для нового поколения VR-шлема от Sony.