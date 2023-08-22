Релизный трейлер Firewall Ultra для PS VR2 - релиз состоится 24 августа

Сиквел популярного VR-шутера Firewall Zero Hour. Вы погружаетесь в мир тактических боевых операций спустя пять лет после событий первой части.

Для исследования становятся доступны новые карты с разнообразными локациями и деталями. Как и в предыдущей игре, вы можете настраивать своё оружие и экипировку по своему вкусу и стилю игры.

Сражайтесь с другими игроками в VR-режиме и докажите своё превосходство.