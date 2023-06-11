Firewall Ultra 2023 г.
4.3 4 оценки

VR-шутер Firewall Ultra получил новый трейлер, демонстрирующий игровой процесс

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monk70
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Разработчик First Contact Entertainment выпустил новый трейлер своего VR-шутера Firewall Ultra. В трейлере менеджер сообщества Фрэнк Марм дает нам хорошее представление о том, как будет выглядеть игровой процесс.

Новый трейлер Firewall Ultra демонстрирует как PVP, так и PVE, давая нам представление о том, как игроки смогут выполнять различные задачи в игре. Марм рассказывает об использовании функций PlayStation VR2, таких как тактильная обратная связь и высокие характеристики PS5.

Первоначально Firewall Ultra был представлен еще в сентябре вместе с множеством других игр для PlayStation VR2. Действие игры будет происходить через пять лет после событий оригинальной игры, а персонажи и локации из ее предшественницы претерпят изменения в грядущей игре.

Firewall Ultra также получит поддержку после запуска, включая новые карты, подрядчиков и оружие. Выход игры запланирован исключительно на PlayStation VR2.

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