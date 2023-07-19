VR-шутер Firewall Ultra выходит 24 августа ©

Firewall Ultra будет выпущен для PlayStation VR2 24 августа, объявили издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик First Contact Entertainment. Предварительные заказы уже доступны в PlayStation Store.

Firewall Ultra помещает функции виртуальной реальности следующего поколения, встроенные в PlayStation VR2, на передний план и в центр, чтобы обеспечить убедительный и захватывающий шутер от первого лица. Это включает в себя отслеживание взгляда для инновационных вариантов использования, таких как закрытие глаз, чтобы избежать эффектов светошумовой гранаты, невероятную тактильную обратную связь в контроллерах PlayStation VR2 Sense для реалистичной обратной связи с оружием, обратную связь с гарнитурой, когда вы получаете урон или включаете очки ночного видения, и так далее.