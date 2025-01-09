Авторы лутер-шутера The First Descendant представили новую героиню

Для лутер-шутера The First Descendant анонсирован новый играбельный персонаж — Инес, которая станет важной частью второго сезона контента. Разработчики провели презентацию, в ходе которой показали не только Инес, но и другие новшества, ожидающие игроков в обновлении.

Краткий трейлер позволяет рассмотреть нового героя и его особенности. Инес будет доступна в игре с 16 января, а вместе с ней будут представлены и другие изменения, улучшения и контент для поклонников игры.

Сезонное обновление принесет новый игровой опыт, а также добавит разнообразие в выбор персонажей, что должно понравиться многим игрокам.