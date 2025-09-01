ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fisher Online 27.10.2019
Симулятор, Мультиплеер, MMO, От первого лица
8.2 62 оценки

Для Fisher Online вышло обновление 115 с осенним ивентом

Alexey1805 Alexey1805

Осень на воде — время большого улова!

Друзья, слышите хруст листьев под ногами и чувствуете прохладный осенний ветерок? В Fisher Online наступила самая живописная пора года — и мы запускаем осенний ивент «Листопад»!

Ивент:

  • С 1 сентября по 8 сентября (окончание ивента — дежурная перезагрузка сервера в 4:00 (МСК) 9 сентября) вас ждут:
    - Эксклюзивные осенние предметы — в специальном разделе магазина появятся уникальные награды, доступные только в рамках ивента.
  • Особая атмосфера — наслаждайтесь осенними пейзажами, освежёнными водоёмами и особым настроением игры.
    - Новые задания и испытания — ловите, исследуйте и получайте по-настоящему редкие трофеи.

Для того что б заработать ивентовые жетоны, просто ловите рыбу на ивентовой локации Печора. У НПС на базе в магазине можно приобрести особые ивентовые награды.

Награды ивента за жетоны:

  • Поплавки Balance. Серия из пяти поплавков снабженными звуковыми и световыми сигнализаторами разных цветов.
  • Сертификаты на опыт.
  • Осенняя лампа.
  • Набор "Осенний лист" в который входят 4 уникальных блесны для лова форели, окуня и жереха.
  • Коробки с припасами и корзинки с овощами.

Обновление в игре:

Теперь игроку больше недоступны бесплатные фонари. С сегодняшнего дня налобный фонарь доступен в магазине по небольшой цене. Осторожно они разряжаются, не забывайте их выключать.

Удачной игры! Хорошего настроения и не упустите шанс пополнить свою коллекцию и почувствовать всю прелесть осени в игре!

Источник  
2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий