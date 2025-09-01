Для Fisher Online вышло обновление 115 с осенним ивентом

Осень на воде — время большого улова!
Друзья, слышите хруст листьев под ногами и чувствуете прохладный осенний ветерок? В Fisher Online наступила самая живописная пора года — и мы запускаем осенний ивент «Листопад»!
Ивент:
- С 1 сентября по 8 сентября (окончание ивента — дежурная перезагрузка сервера в 4:00 (МСК) 9 сентября) вас ждут:
- Эксклюзивные осенние предметы — в специальном разделе магазина появятся уникальные награды, доступные только в рамках ивента.
- Особая атмосфера — наслаждайтесь осенними пейзажами, освежёнными водоёмами и особым настроением игры.
- Новые задания и испытания — ловите, исследуйте и получайте по-настоящему редкие трофеи.
Для того что б заработать ивентовые жетоны, просто ловите рыбу на ивентовой локации Печора. У НПС на базе в магазине можно приобрести особые ивентовые награды.
Награды ивента за жетоны:
- Поплавки Balance. Серия из пяти поплавков снабженными звуковыми и световыми сигнализаторами разных цветов.
- Сертификаты на опыт.
- Осенняя лампа.
- Набор "Осенний лист" в который входят 4 уникальных блесны для лова форели, окуня и жереха.
- Коробки с припасами и корзинки с овощами.
Обновление в игре:
Теперь игроку больше недоступны бесплатные фонари. С сегодняшнего дня налобный фонарь доступен в магазине по небольшой цене. Осторожно они разряжаются, не забывайте их выключать.
Удачной игры! Хорошего настроения и не упустите шанс пополнить свою коллекцию и почувствовать всю прелесть осени в игре!