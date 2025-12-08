Fisher Online вышел из раннего доступа

Дорогие друзья, сегодня мы с гордостью объявляем, что Fisher Online выходит из Раннего доступа! Спасибо всем, кто был с нами на этом пути, помогал с отзывами и поддерживал нас.

В честь этого события мы приготовили для вас набор заданий, за выполнение которых выдаются крутые награды.

Событие продлится до дежурной перезагрузки сервера 22 декабря в 4:00 (МСК).

Кроме этого:

• Обновлены модели всех кефалей и судаков.

• Добавлена кнопка «Забрать всё» в почте.

• Новый экран выбора персонажа.

• Все модели персонажей обновлены.

• В донат-магазин на постоянной основе добавлен комплект ProAngler, предназначенный для рыбалки на крупную пресноводную рыбу.

• В магазины на локациях добавлены мощные катушки Helios (для пресноводной рыбалки) и Neptun (для морской рыбалки).

Удачи в ловле и приятного отдыха!