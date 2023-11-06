Состоялся релиз футбольного менеджера Football Manager 2024

Для менеджеров по всему миру пришло время снова сыграть в Football Manager 2024, который теперь доступен на всех платформах. FM24 на ПК и Mac уже доступен для загрузки и игры в Steam, Epic Games, Xbox Game Pass и Microsoft Store. Те, кто наслаждался ранним доступом FM24 в Steam или Epic, могут просто выйти и перезапустить игру, и игра обновится до полной версии. Прогресс, достигнутый во время раннего доступа, на этом не заканчивается: фанаты могут автоматически продолжить свою карьеру.

Чтобы отметить выпуск наиболее полного выпуска серии, Sports Interactive выпустила релизный трейлер FM24, в котором представлены четыре ведущих футбольных чудотворца: звезды «Манчестер Сити» Жереми Доку и Йошко Гвардиол, а также выдающиеся игроки «Брайтон энд Хоув Альбион» Эван Фергюсон и Ансу Фати. Эти игроки являются свидетельством мировой репутации Football Manager в выявлении элитных талантов.

Фанаты откроют для себя новые способы побеждать на пути к славе с выпуском консольных версий FM24, доступных как на Xbox, так и на PS5. Как и в предыдущие годы, консольная версия FM24 также будет доступна в Xbox Game Pass, а это означает, что подписчики смогут начать свою карьеру на ПК или консоли с первого дня без каких-либо дополнительных затрат.

После звездной дебютной кампании Football Manager 2024 Touch возвращается в Apple Arcade. Играете ли вы на iPhone, iPad, Mac или Apple TV, FM24 Touch ставит вас на место настоящего тренера и дает вам возможность создать команду, которая будет бороться за славу в крупнейших футбольных соревнованиях. Ощущение элитного футбольного менеджмента снова доступно фанатам, играющим на Nintendo Switch с FM24 Touch.

Завершает линейку этого сезона Football Manager 2024 Mobile. FM24 Mobile, доступная исключительно для подписчиков Netflix, наполнена новыми дополнениями, которые помогут фанатам быстро достичь футбольной славы.