Разработчики Forever Skies раскрыли дорожную карту раннего доступа ©

Только что вышедшая в раннем доступе игра Forever Skies, релиз которой состоится 22 июня 2023 года, оперативно поделилась планом предстоящей разработки. В сообщении под названием "Карта будущего полета" разработчики изложили обширный план предстоящих действий для игры на выживание.

Дорожная карта разработки включает в себя широкий спектр обновлений и функций, все из которых, по словам разработчиков, гарантированно будут включены в игру. Однако порядок внедрения этих элементов остается гибким и зависит от приоритетов и пожеланий сообщества.

Среди запланированных игровых возможностей игроки могут ожидать кооперативную игру для четырех игроков, садоводство на дирижаблях, боевые сценарии и расширение дирижаблей. Кроме того, в дорожной карте описаны дополнительные сюжетные материалы, новые локации и исторические места, дополнительные устройства дирижаблей и дополнительные научные инструменты. Игроки также могут ожидать более широкий выбор коллекционных артефактов, вариантов окраски дирижаблей, наборов мебели и новых существ.

Дорожная карта развития не ограничивается игровым контентом и возможностями. Не менее важны и меры поддержки. Расширенная языковая поддержка, функция "The Bug", полная поддержка контроллеров, а также постоянные исправления и патчи - вот часть грядущих дополнений.

Что касается обновлений, то разработчики планируют выпускать крупные обновления игры и контента каждые 3-4 месяца, а в промежутках выпускать небольшие исправления и корректировки. Первый патч уже находится в процессе разработки и, по прогнозам, будет доступен на следующей неделе.

Разработчики подчеркивают свое стремление привлечь сообщество к формированию направления развития Forever Skies. Для этого они выделили значительное время и ресурсы на реализацию функций и контента, созданных по инициативе сообщества.