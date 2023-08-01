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об игре
Fort Solis 22.08.2023
6.8 71 оценка

Целый час геймплея научно-фантастического приключенческого триллера Fort Solis

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butcher69
Новости

Автор канала Punish опубликовал целый час геймплея научно-фантастической приключенческой игры Fort Solis

В ролике показан целый час из начала игры. В самом начале сюжета первой главы протагонист Джек (в исполнении Роджера Кларка из Red Dead Redemption 2) прибывает на базу Форт Солис и обнаруживает, что база совершенно пустынна. Становится ясно, что весь персонал куда-то пропал, и, теперь ему предстоит выжить самому и раскрыть тайну исчезновения персонала.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
oldhoudini
2
Сyberpunk

Я по геймплею понять не могу, это что вообще? Квест? Бродилка? А шутер будет? Или хоррер?

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

ну наверное что то типа dead space, aliens isolation, только не показали какие враги будут.

1
Embr0n
0
trojamba

Я читал что боёвки как таковой не будет. Головоломки всякие и тд

0
prince0

2 недели до выхода а системок нет. Как так?

0