Целый час геймплея научно-фантастического приключенческого триллера Fort Solis

Автор канала Punish опубликовал целый час геймплея научно-фантастической приключенческой игры Fort Solis
В ролике показан целый час из начала игры. В самом начале сюжета первой главы протагонист Джек (в исполнении Роджера Кларка из Red Dead Redemption 2) прибывает на базу Форт Солис и обнаруживает, что база совершенно пустынна. Становится ясно, что весь персонал куда-то пропал, и, теперь ему предстоит выжить самому и раскрыть тайну исчезновения персонала.
Я по геймплею понять не могу, это что вообще? Квест? Бродилка? А шутер будет? Или хоррер?
ну наверное что то типа dead space, aliens isolation, только не показали какие враги будут.
Я читал что боёвки как таковой не будет. Головоломки всякие и тд
2 недели до выхода а системок нет. Как так?