Целый час геймплея научно-фантастического приключенческого триллера Fort Solis ©

Автор канала Punish опубликовал целый час геймплея научно-фантастической приключенческой игры Fort Solis

В ролике показан целый час из начала игры. В самом начале сюжета первой главы протагонист Джек (в исполнении Роджера Кларка из Red Dead Redemption 2) прибывает на базу Форт Солис и обнаруживает, что база совершенно пустынна. Становится ясно, что весь персонал куда-то пропал, и, теперь ему предстоит выжить самому и раскрыть тайну исчезновения персонала.