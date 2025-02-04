В Steam вышел из раннего доступа градостроительный симулятор Foundation

Градостроительная игра Foundation вышла в ранний доступ 1 февраля 2019 года как дебютный проект канадской студии Polymorph Games. Спустя 6 лет, 31 января 2025 года, вышло долгожданное обновление 1.0, в котором была представлена ​​обновленная боевая система, более сложное жилье и настраиваемые наборы правил вместе с полным релизом игры. Игра понравилась пользователям творческой свободой и расслабляющей атмосферой.

Foundation выделяется своей системой строительства без сетки, что позволяет средневековым поселениям свободно расти без предопределенных границ. Жители деревни строят дома в обозначенных местах и ​​самостоятельно расчищают обозначенные леса, что приводит к органическому развитию районов и экономических зон. Тем временем игроки контролируют производственные цепочки, занимаются торговлей и возводят впечатляющие достопримечательности, такие как замки и монастыри. Модульная система строительства предоставляет обширные возможности настройки.

В игре есть процедурно сгенерированные карты, создающие уникальный мир для каждого прохождения. В сочетании с настраиваемыми наборами правил, представленными в обновлении 1.0, это добавляет значительную ценность повторного прохождения, позволяя игрокам подгонять свой опыт под свои предпочтения.

Foundation собрала 15240 отзывов пользователей, 86% из которых были положительными. Игроки особенно ценят бесклеточный рост поселений в игре и расслабляющую атмосферу. Хотя большинство отзывов относятся к периоду раннего доступа, 2 февраля игра установила новый рекорд по количеству игроков, достигнув 18422 одновременных игроков.

Строительная игра обычно стоит $35 в Steam. Однако до 14 февраля действует скидка в 25%, снижающая цену до $26. Foundation определенно стоит внимания фанатов градостроительства. Можно взглянуть на бесплатную демо-версию перед покупкой.