EA отложила запуск Battlefield REDSEC Elite Series из-за технических проблем

Присутствие Battlefield REDSEC на соревновательной арене завершилось еще до своего начала! Хотя старт Elite Series был запланирован на 10 декабря, Battlefield Studios в последнюю минуту решила отложить его старт.

Компания сослалась на технические проблемы и объявила, что откладывает соревнования во всех регионах мира. По словам участников, они провели три часа в ожидании и загрузке обновлений. Ряд пользователей подверг резкой критике непрофессионализм компании EA.

В заявлении, которое было опубликовано на официальном аккаунте Battlefield, команда принесла извинения за задержку и сообщила, что проведение турнира Battlefield REDSEC Elite Series произойдет позднее.

Более подробная информация о турнире появится в начале 2026 года.

