Айше стала главной героиней нового трейлера Dragon Quest 7 Reimagined

Kомпания Square Enix выпустила новый трейлер, знакомящий с главными героями Dragon Quest 7 Reimagined. В новом трейлере основное внимание уделяется мощи и грации Айше, одной из ключевых героинь игры и представительнице кочевого племени.

Айше — это молодая воительница, преданная Духу Земли, которую движет целеустремленность восстановить Всемогущего. Помимо мастерства в фехтовании, она также обладает природным талантом к танцу.

Изначально вышедшая на PS в 2000 году, а затем на 3DS, Dragon Quest 7 — одна из самых масштабных игр серии. В ремейке используется 3D-графика, вдохновленная диорамами. Сюжет остался верным оригиналу, за исключением некоторых изменений в темпе и добавления дополнительных побочных квестов и мини-игр.

Игроки снова будут собирать фрагменты, чтобы открывать острова и исследовать новые области. Боевая система была переработана и получила новые механики. Обновленная система профессий теперь дает персонажам возможность использовать две профессии одновременно с помощью функции «Moonlight». Среди других улучшений — переработанный интерфейс и ряд функций, призванных упростить игровой процесс этой RPG.

Dragon Quest 7 Reimagined выйдет 5 февраля 2026 года на ПК и консолях