"Бесчувственно и непрофессионально": создателям FragPunk пришлось извиняться перед закрывшейся Mountaintop Studios

Ещё вчера студия Mountaintop 13 марта объявила, что закрывается вместе со своим шутером Spectre Divided.

В соцсети X на это отреагировали разработчики соревновательного шутера FragPunk, опубликовав насмешливый мем с Капитаном Америка и подписью «Итак, ты облажался? Тем временем я могу продолжать хоть весь день».

Конечно, такой выходкой они никого не впечатлили. Один из сотрудников закрывшейся студии, Маркус Шуберт, сразу назвал это отвратительным поведением со стороны китайской NetEase (они как раз за FragPunk отвечают). И он был не один — куча разработчиков из других компаний его поддержала. Мол, так себя не ведут, когда у коллег беда.

Впрочем, создатели FragPunk быстро осознали свою ошибку и через несколько часов они удалили этот пост и выкатили извинения: признали, что вели себя непрофессионально и бесчувственно, пообещали больше такого не делать и вообще принять какие-то меры.

Многие в сети отметили, что такие шуточки могут выйти боком. Сейчас-то у FragPunk всё вроде неплохо — до 90 тысяч игроков онлайн в Steam. Но игра только вышла, и кто его знает, что там дальше будет.