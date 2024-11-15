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Frostpunk 2 20.09.2024
Стратегия, Выживание, Строительство, Постапокалипсис, Стимпанк
8 577 оценок

Frostpunk 2 достигла 511 000 проданных копий

butcher69
Новости

Социальный градостроитель Frostpunk 2, выпущенный студией 11 bit, продолжает демонстрировать достойные результаты. По данным финансового отчёта разработчиков за третий квартал 2025 года, сиквел разошёлся тиражом в 511 000 копий.

Из них 48,7% пришлось на Deluxe Edition, предоставляющую расширенный доступ к контенту. Большая часть покупателей оказалась из Китая (24,2%), далее следуют США (18,5%), Германия (7,2%) и Польша (2,9%).

11 bit studios зафиксировала рекордную прибыль благодаря успешным продажам Frostpunk 2

Игра стартовала впечатляюще, продав более 350 000 копий всего за несколько дней после релиза. Для сравнения, первая часть Frostpunk за первый год продаж достигла 1,4 миллиона копий. Сможет ли вторая часть превзойти это число, покажет время.

На данный момент Frostpunk 2 доступна на ПК, а её релиз на Xbox Series X/S и PS5 ожидается в 2025 году.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Anton Shvyrkov
По данным финансового отчёта разработчиков за третий квартал 2025 года, сиквел разошёлся тиражом в 511 000 копий.

Автор статьи - Нострадамус? :)

1
Пользователь ВКонтакте

По сравнению с 1, игра полный отстой. // Булат Гареев

1
rtnrwv

Так в блоге который ты так же указал, уже есть эта инфа

-2