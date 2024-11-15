Frostpunk 2 достигла 511 000 проданных копий

Социальный градостроитель Frostpunk 2, выпущенный студией 11 bit, продолжает демонстрировать достойные результаты. По данным финансового отчёта разработчиков за третий квартал 2025 года, сиквел разошёлся тиражом в 511 000 копий.

Из них 48,7% пришлось на Deluxe Edition, предоставляющую расширенный доступ к контенту. Большая часть покупателей оказалась из Китая (24,2%), далее следуют США (18,5%), Германия (7,2%) и Польша (2,9%).

Игра стартовала впечатляюще, продав более 350 000 копий всего за несколько дней после релиза. Для сравнения, первая часть Frostpunk за первый год продаж достигла 1,4 миллиона копий. Сможет ли вторая часть превзойти это число, покажет время.

На данный момент Frostpunk 2 доступна на ПК, а её релиз на Xbox Series X/S и PS5 ожидается в 2025 году.