Frostpunk 2 вышла на Xbox Series X|S и PlayStation 5

Frostpunk 2, следующая глава в жестокой но захватывающей саге о выживании города, получившей высокие оценки от критиков и поклонников ПК-игр, наконец-то принесла свой леденящий душу геймплей на Xbox Series X|S и PlayStation 5. Разработанная 11 bit studios стратегическая игра с элементами градостроительства отметила это событие новым трейлером.

Действие Frostpunk 2 разворачивается в постапокалиптическом заснеженном мире, где вы в роли управляющего должны привести свой город к процветанию, преодолев множество бедствий. Вам предстоит строить большие городские районы, улаживать конфликты между различными фракциями, населяющими ваш мегаполис, и вести свое общество к неопределенному будущему.

Серийное издание доступно по цене $44.99, но самая важная новость для подписчиков заключается в том, что игра также появилась в Xbox Game Pass в день релиза и поддерживает функцию Play Anywhere.