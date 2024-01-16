Создатели Frostpunk 2 представили атмосферный геймплейный трейлер

11 bit studios официально представила первый геймплейный трейлер Frostpunk 2, демонстрирующий, чего можно ожидать от грядущей морозной градостроительной стратегии. Помимо демонстрации, авторы объявили, что игра будет доступна через PC Game Pass и Xbox Game Pass в первый же день, хотя консольный релиз состоится "позже", чем запуск на ПК.
В трейлере мы видим огромный ледяной мегаполис, извергающий дым в небо, и непрерывно падающий снег. Другими словами, это именно то, чего вы хотели бы от сиквела Frostpunk.
В трейлере показано, как игрок строит многоэтажные дома на территории гексагона, а всплывающая подсказка сообщает, что жилье будет окутано смогом, увеличивающим статистику "Убожество". Все это завернуто в довольно красивый минималистичный интерфейс, который, кажется, передает всю ключевую информацию игры, не мешая при этом, что является впечатляющим достижением для градостроителя.
В трейлере мы также видим, как жители вашего города будут высказывать свое мнение о вас, а также видим пару характерных для Frostpunk моральных решений. Одно из них касается взаимоотношений с фракцией Технократов, которая, как показано в трейлере, начала протестовать против того, что город сосредоточен на "простом выживании", а не на развитии.
Этот протест приводит к предложению о равной оплате труда, которое отвергается. В общем, Frostpunk 2 выглядит довольно мрачно, и нам это нравится.
Изначально Frostpunk 2 была представлена в августе 2021 года. Это продолжение морозного градостроитель Frostpunk 2018 года, в котором вам снова предстоит построить город в суровой постапокалиптической пустоши.
Среди новых возможностей - индивидуальная система районов, различные фракции, с которыми можно вести переговоры, и расширенная механика градостроительства.
Что-то судя по трейлеру, тут больше политики будет нежели выживания и исследования. Если так, то оно и нафиг не сдалось. Но надеюсь, что просто ролик показывает один из аспектов игры, а не всю игру.
Ну масштабы игры вроде как больше стали, та и выглядит по лучше. Ну короче ждём :)
Симулятор исполкома по приему граждан...
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Тааак, похоже теперь всем не угодишь)) хорошо
Надеюсь, не скатятся в морализаторство, как в Last Autumn. В остальном выглядит круто, очень жду
1 часть зашла,сыграно 198ч , ждем 2ую) смотрится довольно таки не плохо)
ага, надеюсь на 2ую часть, 1ая очень понравилась
думаю будет не хуже :)
Все суп из опилок господа!
Всё конечно круто, но мы так и не получили дату релиза.
мне кажется или я увидел медовые соты??? они убрали нормальное строительство? что то не очень запахло
Просто топ!!!, достойное продолжения 1 части. Всем супа с опилками и стопку самогона)
бесячие крики 😂🤣
Игра перехайплена. Как-то играл в бесплатные выходные. Обычная проходная стратегия на 1-2 дня. Потыкал 6-8 часов и забыл. Вторую часть не жду ибо до серии Anno от Убиков или той же Cities Skylines 2 Фростпанку как до луны.
годнота, первая была хороша, надеюсь вторая будет не хуже
Сейчас такой же FROSTPUNK по многим городам россии идёт). Отопление наше всё...))
Боже, почему интерфейс такой убогий стал. В первой части он гармонировал с миром, а здесь что? Взяли дизайнера из Эпл или индюшатины 10-х годов?
Посмотрите на первую часть и заплачьте.