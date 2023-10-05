Создатели Frostpunk 2 высоко оценили AMD FSR 3

Долгожданная технология FSR 3 с функцией Frame Generation от AMD только-только дебютировала, но уже успела получить высокую оценку от ведущих разработчиков игр - в том числе и от разработчиков грядущей Frostpunk 2, а именно от 11 bit studios.
По завершении прошедшей презентацию игры для прессы, где был показан сиквел, специалисты из польской студии дали интервью порталу WCCFTech, из которого стало известно кое-какие детали касательно использования технологий AMD. По словам разработчиков, данная технология отлично поможет во время полетов камеры над переполненным людьми городом.
Реализовать FSR 3 в игре было очень просто. Все заработало с самого начала. Нам она очень понравилась. Это действительно потрясающе.
Она значительно улучшает качество и особенно полезна для такого города, который вы только что видели на презентации - с большим количеством деталей, и это не просто крупные планы отдельных зданий, а вид на городскую суматоху. FSR как раз и помог нам выделить эти детали и повысить четкость изображения.
Frostpunk 2 должна выйти на ПК в первой половине следующего года. Не исключено, что в день релиза она будет доступна по подписке Game Pass. Более того, FSR 3 появится и в другой грядущей игре от студии 11 bit, а именно в космической The Alters.
Что касается самой технологии FSR 3, то несмотря на то, что, по заявлению AMD, список официально поддерживаемых карт начинается с серий Nvidia RTX 2xxx и Radeon RX 5700 и выше, известный ютубер Daniel Owen доказал, что она работает и на таких картах, как GTX 1060. Благодаря этому и еще нескольким другим компромиссам он смог получить на этом GPU 60-80 кадр/с в требовательной к мощности игре Immortals of Aveum (причем в разрешении 1080p).
Впрочем, сразу стоит уточнить, что GTX линейки 1xxx не лучшим образом работают с асинхронными вычислениями, на которых основана технология FSR 3, поэтому не стоит ожидать от них каких-то чудес.
Когда нет выбора для владельцев 10XX-серии видеокарт, то FSR самый лучший вариант даже для обладателей Full HD. Я очень довольна и качество не сильно падает, а главное FPS повышает. Про DLSS ничего не могу сказать, ни разу не видела как работает эта настройка.
А шлейфа, мыло и отсутствие детализации всех мелких деталей они оценили? Как же стадо хавает эту хрень, которая даже в 4к выглядит убого, на сколько надо себя не уважать, что бы юзать это убожество от Амуде, после нормальной генерации кадров у меня кровь из глаз потекла, когда ради интереса включил fsr 3!
Ну как человек который чутка играет с этими вашими dlss3 в кибер, там тоже мыльца наваливает, так что что то, что это, оба они костыли. Ибо кроме маркетинга предложить нечего.
В 4к в любой игре dlss 3 лучше натива везде, оно еще с версии 3.1 давало отличную детализацию, в 2к зависит от версии самой dlss, та е 3.5 показывает себя отлично, можно даже на баланс с качества скидывать, генерация кадров же по сравнению с fsr 3 - это небо и земля, там разница пропасть, и dlss 3 и генерация кадров это вообще разные фичи, они даже во всех играх стоят двумя отдельными настройками!