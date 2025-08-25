Стало известно точное время выхода Gears of War Reloaded

После почти двух десятилетий эксклюзивности франшиза Gears of War наконец-то станет доступна на PlayStation. Понятно, что многие владельцы PS5 с нетерпением ждут возможности впервые познакомиться с культовой серией шутеров от третьего лица Клиффа Блежински и уже давно отсчитывают дни до выхода.
Gears of War Reloaded выйдет 26 августа в 18:00 по московскому времени. В отличие от многих других современных релизов видеоигр, у игры не будет регионального времени запуска: она выйдет в одно время во всех регионах, где доступна.
К сожалению, у Gears of War Reloaded нет периода раннего доступа. Тем не менее, игроки могут получить бесплатные многопользовательские облики Адама Феникса и Ани Страуд, если оформят предварительный заказ до 18:00 МСК 26 августа.
Обзоры Gears of War Reloaded начнут публиковаться в 18:00 МСК 26 августа, в то же время, когда игра выйдет в широкую продажу.
Как и большинство других игр Xbox Game Studios, Gears of War Reloaded будет доступна в Xbox Game Pass первого дня. На момент написания статьи выход Gears of War Reloaded в PlayStation Plus не планируется.
Вот для кого это делают, кто-то реально будет в третий раз играть в игру которую все и так кому было надо прошли еще 18 лет назад...
Всё верно у меня даже диск сохранился, но всё же интересно...
Представляешь, класику можно и перепройти раз в год.
Делают для онлайна и пс5.
Ремастер ремастера, в то время когда на пк нет ни второй, ни третьей части, ни жажмента... На работу в иксбокс, судя по всему, отбирают по отрицательному IQ.
Зачем они это делают непонятно, ведь уже выходил графонистый ремастер. Ну и первая часть значительно хуже второй и даже третей.
Завтра начинаем!
Зачем портировать 2 и 3 части, выгоднее и проще второй раз ремастер первой продать, ох и цыгане. Для ПС5 можно было бы целым сборником продать все три части, а так они посмотрят на продажи и если все Ок, запилят 2 и 3 по Фулл прайсу.