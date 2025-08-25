Стало известно точное время выхода Gears of War Reloaded

После почти двух десятилетий эксклюзивности франшиза Gears of War наконец-то станет доступна на PlayStation. Понятно, что многие владельцы PS5 с нетерпением ждут возможности впервые познакомиться с культовой серией шутеров от третьего лица Клиффа Блежински и уже давно отсчитывают дни до выхода.

Gears of War Reloaded выйдет 26 августа в 18:00 по московскому времени. В отличие от многих других современных релизов видеоигр, у игры не будет регионального времени запуска: она выйдет в одно время во всех регионах, где доступна.

К сожалению, у Gears of War Reloaded нет периода раннего доступа. Тем не менее, игроки могут получить бесплатные многопользовательские облики Адама Феникса и Ани Страуд, если оформят предварительный заказ до 18:00 МСК 26 августа.

Обзоры Gears of War Reloaded начнут публиковаться в 18:00 МСК 26 августа, в то же время, когда игра выйдет в широкую продажу.

Как и большинство других игр Xbox Game Studios, Gears of War Reloaded будет доступна в Xbox Game Pass первого дня. На момент написания статьи выход Gears of War Reloaded в PlayStation Plus не планируется.