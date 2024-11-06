Следующее обновление для Generation Zero станет финальным крупным апдейтом кооперативного шутера

Systemic Reaction объявила, что следующее обновление Generation Zero станет финальным крупным апдейтом игры. Оно получило название Showdown Update, и хотя точная дата его релиза пока неизвестна, разработчики обещают, что это будет завершение сюжетной линии, проходящей через всю историю игры.
Игроки смогут исследовать новую, ранее недоступную зону. Хотя эта область будет менее обширной, чем некоторые другие, она предоставит достаточно пространства для заключительной части сюжета. Обновление также добавит новое экспериментальное оружие и снимет ограничения на очки навыков, что позволит разблокировать все улучшения и пройти эндшпиль. Кроме того, оно предложит новую косметику, улучшения качества жизни и исправления ошибок.
Generation Zero — кооперативный шутер на выживание, выпущенный в 2019 году студией Avalanche (известной серией Just Cause). Игра доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One и поддерживает совместимость с консолями текущего поколения.
скучно бегать и стрелять в металлолом нет нпс ето не игра
там есть нпс.
Где? На dlcшном острове?
Игра сделана качественно ,хорошо оптимизированна ,но роботы вялые ,медленые и тупые ,они хоть бы как то активно за игроком охотились ,агресивно и злостно пытались бы убить ,хотя бы ивенты например выпадали ,типа роботы ведут рейд или за вами начата охота ,робоотряд патрулирует территорию - а так скучно ,пришел ,застрелил железяки ,порылся в мусорке ,идешь до следующего села делать тоже самое - как вообще они могут что то захватить