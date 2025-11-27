Дракон Мондштадта возвращается: HoYoverse показала тизер Дурина для Genshin Impact

HoYoverse представила свежий ролик из серии «Истории персонажей», посвящённый новому 5-звёздочному Пиро-герою Дурину. Тизер под названием «Письмо домой» раскрывает первые детали о персонаже, который дебютирует в обновлении «Луна III», запланированном на 3 декабря.

В описании говорится, что Дурина называют драконом, рождённым под пером загадочной ведьмы М. Его восприятие мира отличается от привычного, что подчёркивается в тексте трейлера: если бы он писал собственный «Путеводитель по жизни в Мондштадте», тот разительно отличался бы от любых других. Тем не менее его взгляд остаётся искренним и полным красоты — даже если он не совпадает с мнением окружающих.

Пока игроки ожидают новое обновление, в Genshin Impact продолжает действовать «Луна II». Обновление, вышедшее в октябре, добавило в игру новую творческую песочницу «Астральный предел», позволяющую фанатам создавать собственные уровни и делиться ими с сообществом.

С выходом «Луны III» игроки впервые смогут увидеть Дурина в действии и узнать, какую роль дракон сыграет в новых историях Мондштадта.