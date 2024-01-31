Genshin Impact принесла создателям порядка 5 миллиардов долларов

Китайская студия miHoYo, ранее известная только Honkai Impact 3rd, в сентябре 2020 года выпустила экшен Genshin Impact, который стал настоящим хитом. Несмотря на заслуженную критику за гача-механику и чрезмерный гринд, проект собрал колоссальную аудиторию активных пользователей. Даже в 2024 году игра пользуется большой популярностью среди игроков и приносит прибыль, благодаря регулярным обновлениям. Недавние подсчеты аналитиков указывают, что прибыль Genshin Impact могла составить невероятные 5 миллиардов долларов.

Специалисты из data.ai проанализировали отчеты miHoYo и общие данные с мобильной версии Genshin Impact. Согласно их анализу, игра принесла создателям 5 миллиардов долларов, и для этого ей понадобилось всего 40 месяцев. Для сравнения, одной из самых популярных мобильных игр Clash of Clans, чтобы достичь такой же прибыли, пришлось потратить 51 месяц.

Самым прибыльным рынком для Genshin Impact стал Китай, где игроки тратят больше всего денег на покупки внутриигровой валюты, боевого пропуска и сопутствующих материалов. На втором месте по прибыльности оказался японский рынок, а на третьем — американский.

Genshin Impact доступна для игры на ПК, мобильных платформах и консолях Sony. Сегодня игра будет обновлена до версии 4.4, которая принесет двух новых персонажей.