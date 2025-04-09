Концерт Genshin Impact: HighTime Orchestra представит музыку Тейвата в России

12 апреля в оранжерее на ВДНХ состоится уникальное музыкальное событие для поклонников Genshin Impact. В рамках «Дня Аниме» оркестр HighTime Orchestra исполнит яркую праздничную программу, погружая зрителей в музыкальный мир Тейвата.

Концерт обещает быть не просто выступлением, а настоящим путешествием по вселенной игры. Как отметил руководитель оркестра Алексей Донской, каждый аккорд будет шагом в фантастический мир, от романтического Мондштадта до таинственной Инадзумы. Оркестр постарался вложить душу в каждую композицию, чтобы зрители почувствовали атмосферу и глубину этого мира.

«Это не просто музыка, а праздник для всех, кто любит фэнтези, аниме и живую музыку», — добавил Донской. Этот концерт станет незабываемым событием для поклонников игры и живой музыки.