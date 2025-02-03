Над Ghost of Yotei работают сценаристы Dragon Age Veilguard

Из-за отсутствия официальных новостей разработка Ghost of Yotei, продолжения Ghost of Tsushima, привлекает все больше внимания, особенно после обнаруженных деталей о команде сценаристов. Согласно данным LinkedIn, над игрой работают как минимум два сценариста, ранее участвовавшие в создании Dragon Age: Veilguard, включая старшего сценариста Джона Домброу.
Хотя Dragon Age: Veilguard подверглась жесткой критике со стороны фанатов серии, ее основной сюжет и повествование были признаны одной из сильных сторон игры. Участие этих сценаристов в работе над Ghost of Yotei может говорить о высоком уровне проработки общей истории. Судя по описанию их опыта работа они как раз не отвечали за спорных персонажей и представителей woke-культуры, однако достоверно проверить эту информацию сложно. Также интересно, что в команде Sucker Punch есть и сценаристы из Mass Effect: Andromeda и Anthem, что делает состав авторов весьма любопытным.
Помимо новых специалистов, в студии также остались сценаристы оригинальной Ghost of Tsushima, включая ведущего автора. Это сочетание может дать игре свежий взгляд, сохранив при этом стиль повествования, который полюбился игрокам. Вероятно, увеличенный штат сценаристов свидетельствует о том, что в новой игре игроков ждет гораздо более масштабная история и проработанный второстепенный контент.
Ghost of Yotei выйдет в 2025 году эксклюзивно на PlayStation 5. Точная дата релиза пока не раскрыта, но уже на следующей неделе Sony может провести State of Play, где, по слухам, будут раскрыты важные детали, включая дату выхода экшена.
"Хотя Dragon Age: Veilguard подверглась жесткой критике со стороны фанатов серии, ее основной сюжет и повествование были признаны одной из сильных сторон игры. "
Что простите!?
Значит ждём в Ghost of Yotei максимально блеклый и скучный сюжет.
там и до этого было известно, кто ведущий сценарист
ты чего то ждал ещё? лол
Кому-то было, а кто-то, как и я, сейчас
Звучит как антиреклама для игры.
Чего? Кем они были признаны сильной стороной?
Сообществом сотрудников Bioware? Там есть неплохие задумки (видимо, наследие от старичков компании), но реализовано из рук вон плохо.
Ахах кто бы сомневался, "сильная независимая" шмоня ГГ 99% = шлак сюжет, да и игра в целом.
нашли куда приткнутся... это не тот самый "сильный" сюжет который называли предсказуемым и детским?
Все, никаких больше предзаказов. Х))))
Ты погоди, давай подождём хотя бы до 2030 года, а уж потом будем отказываться от предзаказов.
Можно пропускать
Что теперь захейтят больше, даже не поиграв - нового призрака или нового ассассина?😄 // Кейт Фостер
Будет гораздо печальнее, если это не захейтят // Александр Ковалёв
В смысле? Новой ГГ уже определили ориентацию по актрисе озвучки 😄 // Кейт Фостер
Бляяяяяя... // Александр Старшов
// Александр Старшов
Так сюжет в феилгварде дно полное, лол, че они хвалят то
Мда. Точно хрень будет.
Ну всё, пропала возможно хорошая игра ((.....
Всё ясно. Sony, готовьтесь к феерическому провалу.
ну тут они хотя бы к визуалу не притронутся)
Мммм..., в предвкушении
Значит с ориентацией главной героини всё заранее понятно..😐 // Vadim Volodin
Я может быть что-то не понимаю... НО разве ОСНОВНОЙ СЮЖЕТ и уж тем более ПОВЕСТВОВАНИЕ не являются самыми слабыми сторонами того поделия? Тут срочно требуется пояснительный хэштег...
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Как неожиданно (нет).