Над Ghost of Yotei работают сценаристы Dragon Age Veilguard

Из-за отсутствия официальных новостей разработка Ghost of Yotei, продолжения Ghost of Tsushima, привлекает все больше внимания, особенно после обнаруженных деталей о команде сценаристов. Согласно данным LinkedIn, над игрой работают как минимум два сценариста, ранее участвовавшие в создании Dragon Age: Veilguard, включая старшего сценариста Джона Домброу.

Хотя Dragon Age: Veilguard подверглась жесткой критике со стороны фанатов серии, ее основной сюжет и повествование были признаны одной из сильных сторон игры. Участие этих сценаристов в работе над Ghost of Yotei может говорить о высоком уровне проработки общей истории. Судя по описанию их опыта работа они как раз не отвечали за спорных персонажей и представителей woke-культуры, однако достоверно проверить эту информацию сложно. Также интересно, что в команде Sucker Punch есть и сценаристы из Mass Effect: Andromeda и Anthem, что делает состав авторов весьма любопытным.

Помимо новых специалистов, в студии также остались сценаристы оригинальной Ghost of Tsushima, включая ведущего автора. Это сочетание может дать игре свежий взгляд, сохранив при этом стиль повествования, который полюбился игрокам. Вероятно, увеличенный штат сценаристов свидетельствует о том, что в новой игре игроков ждет гораздо более масштабная история и проработанный второстепенный контент.

Ghost of Yotei выйдет в 2025 году эксклюзивно на PlayStation 5. Точная дата релиза пока не раскрыта, но уже на следующей неделе Sony может провести State of Play, где, по слухам, будут раскрыты важные детали, включая дату выхода экшена.