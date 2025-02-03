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Ghost of Yotei 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.3 134 оценки

Над Ghost of Yotei работают сценаристы Dragon Age Veilguard

Gutsz
Новости

Из-за отсутствия официальных новостей разработка Ghost of Yotei, продолжения Ghost of Tsushima, привлекает все больше внимания, особенно после обнаруженных деталей о команде сценаристов. Согласно данным LinkedIn, над игрой работают как минимум два сценариста, ранее участвовавшие в создании Dragon Age: Veilguard, включая старшего сценариста Джона Домброу.

Похоже, что Sony запускает рекламную кампанию по продвижению Ghost of Yotei

Хотя Dragon Age: Veilguard подверглась жесткой критике со стороны фанатов серии, ее основной сюжет и повествование были признаны одной из сильных сторон игры. Участие этих сценаристов в работе над Ghost of Yotei может говорить о высоком уровне проработки общей истории. Судя по описанию их опыта работа они как раз не отвечали за спорных персонажей и представителей woke-культуры, однако достоверно проверить эту информацию сложно. Также интересно, что в команде Sucker Punch есть и сценаристы из Mass Effect: Andromeda и Anthem, что делает состав авторов весьма любопытным.

Помимо новых специалистов, в студии также остались сценаристы оригинальной Ghost of Tsushima, включая ведущего автора. Это сочетание может дать игре свежий взгляд, сохранив при этом стиль повествования, который полюбился игрокам. Вероятно, увеличенный штат сценаристов свидетельствует о том, что в новой игре игроков ждет гораздо более масштабная история и проработанный второстепенный контент.

Ghost of Yotei выйдет в 2025 году эксклюзивно на PlayStation 5. Точная дата релиза пока не раскрыта, но уже на следующей неделе Sony может провести State of Play, где, по слухам, будут раскрыты важные детали, включая дату выхода экшена.

-28
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
William Dwight

"Хотя Dragon Age: Veilguard подверглась жесткой критике со стороны фанатов серии, ее основной сюжет и повествование были признаны одной из сильных сторон игры. "

Что простите!?

14
Hog2012

Значит ждём в Ghost of Yotei максимально блеклый и скучный сюжет.

12
JohnTornton

там и до этого было известно, кто ведущий сценарист
ты чего то ждал ещё? лол

-2
BluntZebulon JohnTornton

Кому-то было, а кто-то, как и я, сейчас

0
Lady_Leda

Звучит как антиреклама для игры.

9
Lazy Mutton
Хотя Dragon Age: Veilguard подверглась жесткой критике со стороны фанатов серии, ее основной сюжет и повествование были признаны одной из сильных сторон игры.

Чего? Кем они были признаны сильной стороной?

Сообществом сотрудников Bioware? Там есть неплохие задумки (видимо, наследие от старичков компании), но реализовано из рук вон плохо.

7
PG Trash
4
dexxxx123

Ахах кто бы сомневался, "сильная независимая" шмоня ГГ 99% = шлак сюжет, да и игра в целом.

2
malars0

нашли куда приткнутся... это не тот самый "сильный" сюжет который называли предсказуемым и детским?

2
Khnoris

Все, никаких больше предзаказов. Х))))

1
ZAUSA

Ты погоди, давай подождём хотя бы до 2030 года, а уж потом будем отказываться от предзаказов.

-1
GremlinGOD

Можно пропускать

1
Пользователь ВКонтакте

Что теперь захейтят больше, даже не поиграв - нового призрака или нового ассассина?😄 // Кейт Фостер

0
Пользователь ВКонтакте

Будет гораздо печальнее, если это не захейтят // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

В смысле? Новой ГГ уже определили ориентацию по актрисе озвучки 😄 // Кейт Фостер

0
Пользователь ВКонтакте

Бляяяяяя... // Александр Старшов

0
Пользователь ВКонтакте

// Александр Старшов

0
Fenharell

Так сюжет в феилгварде дно полное, лол, че они хвалят то

0
Кей Овальд

Мда. Точно хрень будет.

0
Север65

Ну всё, пропала возможно хорошая игра ((.....

0
MNM 1985
0
Ahnx

Всё ясно. Sony, готовьтесь к феерическому провалу.

-1
-zotik-
-1
ze1n_82

ну тут они хотя бы к визуалу не притронутся)

-1
Валерий Юриков

Мммм..., в предвкушении

-1
Пользователь ВКонтакте

Значит с ориентацией главной героини всё заранее понятно..😐 // Vadim Volodin

-1
BossyBat

Я может быть что-то не понимаю... НО разве ОСНОВНОЙ СЮЖЕТ и уж тем более ПОВЕСТВОВАНИЕ не являются самыми слабыми сторонами того поделия? Тут срочно требуется пояснительный хэштег...

#ОСТОРОЖНО, РЕКЛАМА!

-1
ZAUSA
Над Ghost of Yotei работают сценаристы Dragon Age Veilguard

Как неожиданно (нет).

-3