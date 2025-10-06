В Ghost of Yotei обнаружили неожиданно исторически точную механику

После выхода Ghost of Yotei обсуждения вокруг игры не утихают. Помимо восторгов за визуальный стиль и проработку японского сэттинга эпохи Эдо, внимание игроков привлекла одна на первый взгляд безобидная деталь — возможность гладить лис. Этот элемент был заимствован из Ghost of Tsushima, однако японские пользователи соцсетей заметили, что в реальном Хоккайдо трогать лис крайне опасно.
Дело в том, что местные красные лисы могут быть переносчиками паразита эхинококка, вызывающего тяжёлое заболевание — эхинококкоз, нередко приводящий к смерти. Впрочем, как выяснилось, разработчики из Sucker Punch Productions подошли к вопросу куда глубже, чем предполагали даже жители региона. Японский биолог объяснил, что в 1603 году, когда разворачивается действие игры, болезни просто не существовало: паразит был завезён на остров лишь в 1920-х годах вместе с лисами с Курильских островов, а первые заражения зафиксированы только в 1936 году.
По его словам, сцены, где героиня гладит животных, исторически точны: в те времена жители Эдзо (старое название Хоккайдо) действительно могли контактировать с дикой природой без подобного риска. Таким образом, даже спорная с точки зрения современности механика в игре неожиданно оказалась примером точного исторического подхода.
Ghost of Yotei вышла 2 октября 2025 года и доступна эксклюзивно на PlayStation 5. Ожидается, что проект доберется до ПК уже в следующем году.
