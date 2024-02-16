Goat Simulator 3 стала доступна в Steam

Coffee Strain сообщила, что Goat Simulator 3 наконец-то вышла в Steam, спустя более год после первоначальной даты выпуска. Goat Simulator 3 впервые вышла еще в ноябре 2022 года и была доступна на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК в Epic Game Store. К счастью, это был всего лишь временный эксклюзив, поскольку теперь игроки могут купить её в Steam.

Goat Simulator 3 является продолжением популярной игры 2014 года Goat Simulator и позволяет игрокам, как следует из названия, имитировать то, что значит быть козлом. Игроки могут играть в одиночку или вчетвером, будь то онлайн или в локальном многопользовательском режиме. Игроки могут одеваться в сомнительные наряды, раскрывать секреты острова, играть в соревновательные мини-игры или просто неистовствовать по миру и уничтожать все и вся.

Релиз Steam включает в себя все ранее выпущенные обновления, а также совершенно новое обновление, которое теперь доступно на всех платформах. Это обновление приносит изменения качества жизни, а также различные исправления ошибок.