Gotham Knights для Nintendo Switch получила рейтинг в Южной Корее ©

Для Gotham Knights на Nintendo Switch появилась еще одна классификация, которая, похоже, еще раз подтверждает фактическое появление игры на консоли Nintendo. Фактически, это не первый раз, когда игра получает возрастной рейтинг: версия Switch недавно была оценена в Сингапуре и США, поэтому тот факт, что она также появилась в Южной Корее, предполагает возможное объявление в ближайшем будущем.

Для справки: игра получила рейтинг «Т» для подростковой аудитории, как и в случае с другими версиями, очевидно, но здесь больше всего важна заявленная платформа.

Несмотря на то, что Gotham Knights не является технологическим монстром, она по-прежнему отличается замечательной графикой, поэтому нам придется посмотреть, какое решение приняла Warner Bros., чтобы вывести игру на платформу с меньшим потенциалом с технологической точки зрения.