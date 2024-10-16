Авторы ремейка Gothic опубликовали композицию из саундтрека

THQ Nordic сообщила, что один трек из оригинального саундтрека Gothic 1 Remake теперь доступен для потоковой передачи. Поклонники культовой RPG теперь могут погрузиться в атмосферные и завораживающие мелодии, которые определили мир Gothic. Кроме того, Кай Розенкранц, который отвечал за легендарный саундтрек Gothic 1-3, снова на борту в качестве звукорежиссера и композитора.
Возвращение в мир Gothic снова — это поистине чудесное путешествие. Мне искренне нравится возвращаться во все эти места и наполнять их музыкой, а также находить места, которые можно заполнить совершенно новой музыкой.
— Кай Розенкранц, звукорежиссер и композитор Alkimia Interactive.
Лучше бы опубликовали дату выхода remake и цену, за него)
Хорошая мелодия, остаётся только и дальше ждать игру.
Единственное за что не стоит переживать, так это за музыку.
Народ .а когда релиз??
Нуууу, атмосфера Готики есть, да)
когда дату назовут выхода или год
Как будто композицию из Аркании послушал, ну и позорище.
Ну это твои мысли, а вообще саундтрек пишет оригинальный композитор который к аркании отношения не имеет.
Sweet Baby Inc участвует в разработке этой хрени?
Если это хрень, что ты тут делаешь и не всё ли равно тебе?