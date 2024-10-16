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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 361 оценка

Авторы ремейка Gothic опубликовали композицию из саундтрека

monk70
Новости

THQ Nordic сообщила, что один трек из оригинального саундтрека Gothic 1 Remake теперь доступен для потоковой передачи. Поклонники культовой RPG теперь могут погрузиться в атмосферные и завораживающие мелодии, которые определили мир Gothic. Кроме того, Кай Розенкранц, который отвечал за легендарный саундтрек Gothic 1-3, снова на борту в качестве звукорежиссера и композитора.

Возвращение в мир Gothic снова — это поистине чудесное путешествие. Мне искренне нравится возвращаться во все эти места и наполнять их музыкой, а также находить места, которые можно заполнить совершенно новой музыкой.

— Кай Розенкранц, звукорежиссер и композитор Alkimia Interactive.

23
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
pavloalex

Лучше бы опубликовали дату выхода remake и цену, за него)

4
Deowar

Хорошая мелодия, остаётся только и дальше ждать игру.

3
NikitaMin44

Единственное за что не стоит переживать, так это за музыку.

0
ED61

Народ .а когда релиз??

0
Don Perdon

Нуууу, атмосфера Готики есть, да)

0
dimon10dd

когда дату назовут выхода или год

0
001fess

Как будто композицию из Аркании послушал, ну и позорище.

-1
borsic

Ну это твои мысли, а вообще саундтрек пишет оригинальный композитор который к аркании отношения не имеет.

1
The Great Troll

Sweet Baby Inc участвует в разработке этой хрени?

-2
borsic

Если это хрень, что ты тут делаешь и не всё ли равно тебе?

3