Авторы ремейка Gothic опубликовали композицию из саундтрека

THQ Nordic сообщила, что один трек из оригинального саундтрека Gothic 1 Remake теперь доступен для потоковой передачи. Поклонники культовой RPG теперь могут погрузиться в атмосферные и завораживающие мелодии, которые определили мир Gothic. Кроме того, Кай Розенкранц, который отвечал за легендарный саундтрек Gothic 1-3, снова на борту в качестве звукорежиссера и композитора.

Возвращение в мир Gothic снова — это поистине чудесное путешествие. Мне искренне нравится возвращаться во все эти места и наполнять их музыкой, а также находить места, которые можно заполнить совершенно новой музыкой.

— Кай Розенкранц, звукорежиссер и композитор Alkimia Interactive.