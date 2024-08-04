Разработчики рассказали об особенностях ремейка "Готики"

Студия Alkimia Interactive поделилась новыми подробностями о долгожданном ремейке "Готики". В интервью "М.Видео" разработчики рассказали о том, как им удалось сохранить атмосферу оригинала и при этом улучшить многие аспекты игры.
Одним из главных фокусов команды стало исправление сюжетных дыр и несостыковок, присутствовавших в оригинале. Разработчики глубоко погрузились в архивы Piranha Bytes, чтобы лучше понять замысел авторов и найти нереализованные идеи. Благодаря этому, сюжет ремейка станет более осмысленным и логичным, а переход ко второй части игры будет более плавным.
Мир "Готики" в ремейке стал на 30% больше, чем в оригинале. Знакомые локации, такие как Лагеря, стали более просторными и реалистичными. Кроме того, была значительно расширена система алхимии, охоты и готовки.
Боевая система также претерпела значительные изменения. Она стала более динамичной и современной, но при этом сохранила дух оригинала. Разработчики обещают, что бои будут требовать от игрока не только сноровки, но и тактического мышления.
В ремейке появится большое количество новых побочных заданий, которые позволят игрокам глубже погрузиться в мир игры и отвлечься от основного сюжета. Кроме того, разработчики подтвердили, что игра будет полностью локализована на русский язык с участием оригинальных актеров дубляжа.
Точная дата выхода ремейка "Готики" пока не объявлена.
Когда же уже релиз
Надеюсь, эти исправления полностью сохранят дух оригинала, а не воукизации персонажей под этим предлогом...А так пока все выглядит отлично.
По крайне мере сильных женских персов мы там не увидим, если конечно та рабыня, что находится в покоях Барона не сорвётся с цепи.))
В таком случае забудешь об игре через 5 минут и будешь искать новую потенциальную жертву современного уродования культуры, рассасывая это часами и годами? Иначе к чему срать этим и пропагандировать woke - непонятно.
Главное чтобы не было боевой системы как в демке тестовой
Судя по геймплейному трейлеру дух и атмосфера оригинала прям на 10/10. Разрабы удивили, очень скрупулёзно подошли к сохранению оригинала использовав современные стандарты и технологии.
Пока очень интересно.
Интересно в этом году или в следующем? А вообще лучше пусть дату месяца за 2 до прям реального релиза, а то переносы уже в печёнках сидят. // Артём Борсяк
кантору распустили)) радуйся что хоть что то слышно)) // Константин Лапошин
Какую контору? Разные студии делают вообще и делали до этого тоже разные, ничего не поменялось. // Артём Борсяк
Распустили Пираний, вернее, то что от них осталось, а ремейк Готики делает специально созданная под это дело Alkimia
ну раз нового придумать ничего не прокатывает то хоть не зафейлитесь с ремейком… вообще подобная идея - ремейкать те хиты, ктурые сейчас уже с трудом можно запустить то очень правильная ! главное не наломать дров как ублюдки из подвала13 превратившие серию в посмешище и позор хотя оригинал и так играбелен и сейчас! удачи команде
Ждём. Очень ждём!
если на нее можно будет моды пилить то игра заиграет новыми красками ЖИ ЕСТЬ!