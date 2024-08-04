Разработчики рассказали об особенностях ремейка "Готики"

Студия Alkimia Interactive поделилась новыми подробностями о долгожданном ремейке "Готики". В интервью "М.Видео" разработчики рассказали о том, как им удалось сохранить атмосферу оригинала и при этом улучшить многие аспекты игры.

Одним из главных фокусов команды стало исправление сюжетных дыр и несостыковок, присутствовавших в оригинале. Разработчики глубоко погрузились в архивы Piranha Bytes, чтобы лучше понять замысел авторов и найти нереализованные идеи. Благодаря этому, сюжет ремейка станет более осмысленным и логичным, а переход ко второй части игры будет более плавным.

Мир "Готики" в ремейке стал на 30% больше, чем в оригинале. Знакомые локации, такие как Лагеря, стали более просторными и реалистичными. Кроме того, была значительно расширена система алхимии, охоты и готовки.

Боевая система также претерпела значительные изменения. Она стала более динамичной и современной, но при этом сохранила дух оригинала. Разработчики обещают, что бои будут требовать от игрока не только сноровки, но и тактического мышления.

В ремейке появится большое количество новых побочных заданий, которые позволят игрокам глубже погрузиться в мир игры и отвлечься от основного сюжета. Кроме того, разработчики подтвердили, что игра будет полностью локализована на русский язык с участием оригинальных актеров дубляжа.

Точная дата выхода ремейка "Готики" пока не объявлена.