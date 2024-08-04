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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
9.2 2 253 оценки

Разработчики рассказали об особенностях ремейка "Готики"

butcher69
Новости

Студия Alkimia Interactive поделилась новыми подробностями о долгожданном ремейке "Готики". В интервью "М.Видео" разработчики рассказали о том, как им удалось сохранить атмосферу оригинала и при этом улучшить многие аспекты игры.

Геймплейный трейлер ремейка "Готики" возвращает нас в Миртану

Одним из главных фокусов команды стало исправление сюжетных дыр и несостыковок, присутствовавших в оригинале. Разработчики глубоко погрузились в архивы Piranha Bytes, чтобы лучше понять замысел авторов и найти нереализованные идеи. Благодаря этому, сюжет ремейка станет более осмысленным и логичным, а переход ко второй части игры будет более плавным.

Мир "Готики" в ремейке стал на 30% больше, чем в оригинале. Знакомые локации, такие как Лагеря, стали более просторными и реалистичными. Кроме того, была значительно расширена система алхимии, охоты и готовки.

Боевая система также претерпела значительные изменения. Она стала более динамичной и современной, но при этом сохранила дух оригинала. Разработчики обещают, что бои будут требовать от игрока не только сноровки, но и тактического мышления.

В ремейке появится большое количество новых побочных заданий, которые позволят игрокам глубже погрузиться в мир игры и отвлечься от основного сюжета. Кроме того, разработчики подтвердили, что игра будет полностью локализована на русский язык с участием оригинальных актеров дубляжа.

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Точная дата выхода ремейка "Готики" пока не объявлена.

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14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

Когда же уже релиз

25
Eios
Одним из главных фокусов команды стало исправление сюжетных дыр и несостыковок, присутствовавших в оригинале

Надеюсь, эти исправления полностью сохранят дух оригинала, а не воукизации персонажей под этим предлогом...А так пока все выглядит отлично.

8
WittyOrvilleton

По крайне мере сильных женских персов мы там не увидим, если конечно та рабыня, что находится в покоях Барона не сорвётся с цепи.))

10
SheriffKo
А так пока все выглядит отлично.

В таком случае забудешь об игре через 5 минут и будешь искать новую потенциальную жертву современного уродования культуры, рассасывая это часами и годами? Иначе к чему срать этим и пропагандировать woke - непонятно.

-2
TrustingDonald

Главное чтобы не было боевой системы как в демке тестовой

8
YouTube_GamesTezi

Судя по геймплейному трейлеру дух и атмосфера оригинала прям на 10/10. Разрабы удивили, очень скрупулёзно подошли к сохранению оригинала использовав современные стандарты и технологии.

7
Кей Овальд

Пока очень интересно.

5
Пользователь ВКонтакте

Интересно в этом году или в следующем? А вообще лучше пусть дату месяца за 2 до прям реального релиза, а то переносы уже в печёнках сидят. // Артём Борсяк

4
Пользователь ВКонтакте

кантору распустили)) радуйся что хоть что то слышно)) // Константин Лапошин

-7
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Какую контору? Разные студии делают вообще и делали до этого тоже разные, ничего не поменялось. // Артём Борсяк

5
Night Driving Avenger Пользователь ВКонтакте

Распустили Пираний, вернее, то что от них осталось, а ремейк Готики делает специально созданная под это дело Alkimia

1
Wolfenstein

ну раз нового придумать ничего не прокатывает то хоть не зафейлитесь с ремейком… вообще подобная идея - ремейкать те хиты, ктурые сейчас уже с трудом можно запустить то очень правильная ! главное не наломать дров как ублюдки из подвала13 превратившие серию в посмешище и позор хотя оригинал и так играбелен и сейчас! удачи команде

1
DenisVTR

Ждём. Очень ждём!

0
Аналиус

если на нее можно будет моды пилить то игра заиграет новыми красками ЖИ ЕСТЬ!

-3