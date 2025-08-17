Разработчики ремейка Gothic покажут новую демоверсию на gamescom 2025

Представители официального Discord-сервера Gothic Community рассказали поклонникам серии, которые собираются посетить gamescom в этом году, что их там ждет.
Самая важная информация — это информация о новой демке, которая, как ожидается, даст возможность оценить боевую систему в Горной долине, а точнее — в областях, которые недоступны в оригинале! Игроки смогут выбрать роль воина, лучника или мага. Nyras Prolog также будет доступен для прохождения. На выставке также будет представлена новая презентация Gothic 1 Remake и материалы, которые, по заявлению самих разработчиков, никогда ранее не показывались. Дополнительным бонусом станет возможность встретиться с Каем Розенкрацем, композитором великолепной музыки к Gothic, а также с Рейнхардом Полисом, главой Alkimia Interactive.
Релиз Gothic 1 Remake запланирован на начало 2026 года, К тому же, как сообщалось, ремейк уже находится в списке желаний одного миллиона пользователей Steam, так что было бы неплохо убедить их всех купить игру в день релиза. И выставка в Кёльне, которая пройдет с 20 по 24 августа, — отличная тому возможность.
Боевую систему можно было по интересней состряпать, с учетом того что эта игра считается хардкорной.
Можно было побольше демоверсий сделать , а то мы ещё не поняли , что там за игра
А ещё вместо падения в производственный ад - можно было игру сделать.
Опять демо в место полной игры.......
Скоро подъедут новые скриншоты)
Водят нас за нос вокруг пальца, а по итогу опять какой нибудь ранний доступ вместо полноценной игры
что-то флешбеки сталкера 2 и смуты напоминает, очередной высер долго-строй который х*р пойми когда выйдет а с учетом что это еще и анриал енджин 5 то тогда вообще пипец!
Я уже ласты навострил. Благо мне не особо далеко добираться. В поисках атмосферы.
Ясно!
Хорошо бы.
вроде студия не новая...а графика как в...2007 году.
Напомни какие игры выпустила эта не новая студия.
эти?
Оригинальную Готику и Chronos вообще другие люди делали, а Playable Teaser и Nyras Prologue - просто демки. Проверил бы хоть инфу сначала...