Разработчики ремейка Gothic покажут новую демоверсию на gamescom 2025

Представители официального Discord-сервера Gothic Community рассказали поклонникам серии, которые собираются посетить gamescom в этом году, что их там ждет.

Самая важная информация — это информация о новой демке, которая, как ожидается, даст возможность оценить боевую систему в Горной долине, а точнее — в областях, которые недоступны в оригинале! Игроки смогут выбрать роль воина, лучника или мага. Nyras Prolog также будет доступен для прохождения. На выставке также будет представлена новая презентация Gothic 1 Remake и материалы, которые, по заявлению самих разработчиков, никогда ранее не показывались. Дополнительным бонусом станет возможность встретиться с Каем Розенкрацем, композитором великолепной музыки к Gothic, а также с Рейнхардом Полисом, главой Alkimia Interactive.

Релиз Gothic 1 Remake запланирован на начало 2026 года, К тому же, как сообщалось, ремейк уже находится в списке желаний одного миллиона пользователей Steam, так что было бы неплохо убедить их всех купить игру в день релиза. И выставка в Кёльне, которая пройдет с 20 по 24 августа, — отличная тому возможность.