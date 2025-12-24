Разработчики ремейка Gothic поздравили игроков с Рождеством и наступающим Новым годом

Студия Alkimia Interactive, работающая над ремейком Gothic, поделились новым необычным праздничный скриншотом из предстоящей игры.



На скриншоте показана часть болотного лагеря. Можно заметить, что по сравнению с оригинальной игрой 2001 года, локация получила заметно большее количество деревьев. Разработчики поздравили игроков с Рождеством и наступающим Новым годом, пожелав им всего наилучшего в следующем году.



Ремейк Gothic выйдет в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.