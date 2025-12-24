ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gothic 15.11.2001
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 835 оценок

Разработчики ремейка Gothic поздравили игроков с Рождеством и наступающим Новым годом

AceTheKing AceTheKing

Студия Alkimia Interactive, работающая над ремейком Gothic, поделились новым необычным праздничный скриншотом из предстоящей игры.

На скриншоте показана часть болотного лагеря. Можно заметить, что по сравнению с оригинальной игрой 2001 года, локация получила заметно большее количество деревьев. Разработчики поздравили игроков с Рождеством и наступающим Новым годом, пожелав им всего наилучшего в следующем году.

Ремейк Gothic выйдет в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

7
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
K0t Felix
Ремейк Gothic выйдет в 2026 году

Если б так было

3
Egik81

И сколько у вас по плану таких поздравлений до релиза осталось ?

1
JevgenijD

к 2031 году точно выпустят, как раз к 30 летию.

sa1958

Поздравление это хорошо, но где подарок.

dirty bat

а подарок уже был в прошлой новости 💩

Игроки обвинили разработчиков ремейка Gothic в цензуре, уродовании женщин и удалении картины в тронном зале Гомеза
Lvinomord

Ну и хорошо.6 Свитки,3 Халва и Готика.Будет во что поиграть;)