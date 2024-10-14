Знаменитая ролевая игра "Готика 3" отмечает 18-летие

На этих выходных поклонники легендарной серии RPG Готика от Piranha Bytes отмечали важное событие — 18 лет с момента выхода третьей части на персональных компьютерах. Игра стала прямым продолжением нашумевшей Gothic II и предложила игрокам масштабное приключение в фэнтезийном мире. На момент релиза проект получил смешанные отзывы критиков из-за технических проблем, однако это не помешало Готике 3 завоевать культовый статус среди фанатов ролевых игр.
Несмотря на то, что оригинальные разработчики Готики 3 — студия Piranha Bytes — прекратили существование, права на игру сохранились у издателя THQ Nordic, который не смог проигнорировать важный юбилей. В своих социальных сетях компания опубликовала поздравление для всех поклонников франшизы. В публикации они отметили, что не забыли о преданных игроках, несмотря на полное погружение в разработку ремейка первой части. Они поблагодарили геймеров за многолетнюю поддержку и активное сообщество, которое продолжает делиться модификациями и фанатскими артами.
Сегодня «Готике 3» исполняется 18 лет!
С возрастом приходят новые возможности, позволяющие исследовать еще больше, чем раньше. Мы не забыли о вас, ведь вы по-прежнему не даете нам скучать. С днем рождения классика, которая теперь стала совсем взрослой.
Возрождение серии Готика должно состояться с выходом ремейка первой части — Gothic 1 Remake, который запланирован на следующий год. Если проект окажется успешным, возможно, мы увидим и ремейк третьей части.
Какое же горе было у людей, которые его купили( кто смог запустили) в тот день.
И не говори. Сам фанат Готики, покупал лицуху на диске, в надежде на шикарное продолжение, а получил...., что получил. Кабанам допатчевой готики особенный привет))
Ждем ремейк первой части!
Да, пробовал недавно поиграть в классику - управление до жути неудобное. Мне даже сложно представить, как такое можно было придумать, как в том старом меме - обосраться было сложно, но мы справились.
Они вроде не на пк сначала ее делали, потом переделывать пришлось, точно не помню историю, т.к. давно читал, то ли издатель их кинул, то ли платформа на которой разрабатывали устарела-навернулась, в итоге получилось что получилось. Удивительно, как раньше на коленке в гараже без знаний-технологий-с кучей проблем делали шедевры, а сейчас 1000 человек в современном офисе дрочильни выпускают и на окупаемость жалуются.
Знаменитая своими лютейшими багами и ММОшными квестами... Это была смерть Готики. :(