Знаменитая ролевая игра "Готика 3" отмечает 18-летие

На этих выходных поклонники легендарной серии RPG Готика от Piranha Bytes отмечали важное событие — 18 лет с момента выхода третьей части на персональных компьютерах. Игра стала прямым продолжением нашумевшей Gothic II и предложила игрокам масштабное приключение в фэнтезийном мире. На момент релиза проект получил смешанные отзывы критиков из-за технических проблем, однако это не помешало Готике 3 завоевать культовый статус среди фанатов ролевых игр.

Несмотря на то, что оригинальные разработчики Готики 3 — студия Piranha Bytes — прекратили существование, права на игру сохранились у издателя THQ Nordic, который не смог проигнорировать важный юбилей. В своих социальных сетях компания опубликовала поздравление для всех поклонников франшизы. В публикации они отметили, что не забыли о преданных игроках, несмотря на полное погружение в разработку ремейка первой части. Они поблагодарили геймеров за многолетнюю поддержку и активное сообщество, которое продолжает делиться модификациями и фанатскими артами.

Сегодня «Готике 3» исполняется 18 лет!

С возрастом приходят новые возможности, позволяющие исследовать еще больше, чем раньше. Мы не забыли о вас, ведь вы по-прежнему не даете нам скучать. С днем рождения классика, которая теперь стала совсем взрослой.

Возрождение серии Готика должно состояться с выходом ремейка первой части — Gothic 1 Remake, который запланирован на следующий год. Если проект окажется успешным, возможно, мы увидим и ремейк третьей части.