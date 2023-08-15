Атмосферная выживалка Green Hell VR стала доступна на PSVR2 ©

Игра Green Hell уже была широко доступна на разных платформах, но теперь игроки PSVR2 могут испытать на себе кошмарное ощущение потерянности в тропических лесах Амазонки.

Игра Green Hell впервые вышла в 2019 году, но в конечном итоге ее выход на PS4 запланирован на 2021 год. Green Hell VR - это версия для PSVR2, и, скорее всего, она не для слабонервных, поскольку вам придется "управлять голодом, жаждой и усталостью, борясь за жизнь в непроходимых джунглях".

Для этого придется заниматься ремеслом, добывать пищу, прятаться в страхе, а иногда и полностью терять рассудок из-за галлюцинаций, вызванных недоеданием. И, конечно же, вы сможете использовать личинок для заживления ран.