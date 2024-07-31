Green Hell доберется до PS5 и Xbox Series уже 14 августа

Студия Creepy Jar выпустит «выживастик» в открытом мире Green Hell в версиях для PlayStation 5 и Xbox Series 14 августа по цене 24,99 $. Пользователи, у которых уже есть версии для PlayStation 4 или Xbox One, смогут обновиться до старших версий бесплатно.

С консольной версией Green Hell текущего поколения игроки на консолях смогут впервые насладиться обновлениями № 17 (Хранение и транспортировка), № 18 (Укрепления) и № 19 (Хранитель пламени).

Creepy Jar также отметила, что версии игры для консолей прошлого поколения больше не будут получать обновления, поскольку разработчики решили сосредоточиться на PS5 и Xbox Series.