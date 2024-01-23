Свежее обновление Green Hell добавляет режим Орды

Разработчик Creepy Jar представил 19-е обновление для Green Hell под названием Flamekeeper, которое добавляет режим Орды и многое другое.

Команда сообщает, что консольные версии Green Hell для PS5 и Xbox Series S|X также находится в полной разработке ибудут выпущены позднее в этом году. Консольные версия будет включать в себя все 19 обновлений игры на данный момент, а владельцы игры предыдущего поколения получат версию текущего поколения в качестве бесплатного обновления. Тем не менее, сохранения для версии для PS4 не будут совместимы с версией для PS5, и то же самое справедливо для пользователей Xbox One и Xbox Series. Точно так же в игре не будет кросс-гена для многопользовательской игры.

В любом случае, это новое обновление идет вслед за обновлением «Укрепления» (18-м) и добавляет «обновление боев вместе с улучшенным искусственным интеллектом врагов, новыми атаками врагов, совершенно новой игровой механикой и желанным новым наградным оружием».

Вот список других изменений обновления Flamekeeper для Green Hell:

Новая конструкция — Вечный огонь — Главный герой обновления — Тотем Вечного огня. Благодаря этой новой конструкции, которую можно будет создать в деревнях Вараха, игроки смогут запустить Ритуал Пламени.

Новая механика игрового процесса — «Ритуал пламени». Улучшите свой тотем, собрав необходимые материалы, а затем запустите «Ритуал пламени». Переживите вражескую орду и ее атаку, не дайте им погасить Вечный огонь и получите награду. Думайте быстро или создайте свою стратегию — воспользуйтесь помощью друзей и создайте продвинутые укрепления, которые были добавлены в предыдущем обновлении.

Новая атака врага — «Осиное гнездо» — в обновлении «Укрепления» был улучшен ИИ врагов, и теперь Creepy Jar еще больше усиливает способности врагов с помощью нового навыка. Когда враги не смогут до вас добраться, они начнут новую атаку «Осиное гнездо». Бросая гнездо, враги могут выманить игроков со своих баз. Спрятаться на дереве или на верхнем этаже базы теперь будет не так-то просто.

Новое оружие — Боевая дубина — переживите все 50 этапов испытания «Хранитель огня» и получите уникальную награду — Боевую дубину; самое мощное оружие в игре на данный момент.

Green Hell уже вышла на ПК, PS4 и Xbox One. Она также доступна в виде VR-версии на Meta Quest.