Инди-студия Clover Bite анонсировала мрачную метроидванию Grime 2 для ПК

Компания Clover Bite анонсировала сиквел мрачной метроидвании GRIME II для PC (Steam). Дата выхода не была объявлена.
Разработчики также упомянули Switch-версии оригинальной GRIME, которая до сих пор не вышла. В своем твите компания сообщила, что версия для Switch "наконец-то готовится к запуску" и "точная дата релиза будет названа очень и очень скоро". Компания также подтвердила, что третье крупное обновление для GRIME уже готовится и будет выпущено примерно в то же время, что и версия для Switch.
Станьте похитителем форм в GRIME II, сюрреалистической приключенческой Metroidvania. Запускайте усики, сделанные из рук, чтобы поглощать врагов и вызывать формы, исследуя причудливый мир, одержимый искусством.
У игры пока нет трейлера, но уже есть страничка в Steam с разной информацией и скриншотами.
Круто, мне 1-я часть прям зашла) Не понятно только про что 2-я, ведь вроде там все закончилось (не хочу спойлерить).
Выглядит даже хорошо.