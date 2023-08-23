Инди-студия Clover Bite анонсировала мрачную метроидванию Grime 2 для ПК ©

Компания Clover Bite анонсировала сиквел мрачной метроидвании GRIME II для PC (Steam). Дата выхода не была объявлена.

Разработчики также упомянули Switch-версии оригинальной GRIME, которая до сих пор не вышла. В своем твите компания сообщила, что версия для Switch "наконец-то готовится к запуску" и "точная дата релиза будет названа очень и очень скоро". Компания также подтвердила, что третье крупное обновление для GRIME уже готовится и будет выпущено примерно в то же время, что и версия для Switch.

Станьте похитителем форм в GRIME II, сюрреалистической приключенческой Metroidvania. Запускайте усики, сделанные из рук, чтобы поглощать врагов и вызывать формы, исследуя причудливый мир, одержимый искусством.

У игры пока нет трейлера, но уже есть страничка в Steam с разной информацией и скриншотами.