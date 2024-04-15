Релизный трейлер крупного обновления Fully Yoked для Grounded

Студия Obsidian Entertainment представила релизный трейлер крупного последнего обновления для игры на выживание Grounded.

Патч под под номером 1.4, получивший забавное название Fully Yoked, добавит режим "Новая игра+", разнообразное новое оружие ближнего боя и брелоки, зубки, а также несколько новых боссов и многое другое.

Патч приурочен к выходу игры на PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch, где игра появится уже завтра, 16 апреля. И, конечно же, Limited Run Games подготовило стандартное и коллекционное физическое издание "Fully Yoked"