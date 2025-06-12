В Grounded 2 снова появится режим для арахнофобов

Студия Obsidian Entertainment продолжает заботиться о комфорте игроков: в Grounded 2 вновь будет доступен специальный режим для людей с арахнофобией. Об этом рассказал геймдиректор проекта Крис Паркер в интервью изданию Polygon.

Как и в первой части, при включении этой опции пауки в игре превращаются в безобидные мультяшные шарики. Однако в продолжении разработчики столкнулись с новой задачей — в игре появятся ездовые насекомые, включая муравьёв и даже пауков. Чтобы не пугать игроков с фобией, этих «транспортных» пауков тоже пришлось переработать визуально.

Паркер признался, что модифицировать дружелюбных многоножек оказалось сложнее, чем враждебных: важно было сохранить функциональность, но не переборщить с умилением. В студии велись горячие споры, и работа над системой продолжается. После выхода Grounded 2 команда будет прислушиваться к обратной связи от сообщества.

Grounded 2 была представлена на Xbox Games Showcase. Игра выйдет в раннем доступе 29 июля на Xbox Series и ПК.