Создатель GTA 3 рассказал, как работала погода в игре

Оббе Вермей (Obbe Vermeij), приложивший в свое время руку к разработке классических GTA, рассказал о создании погоды в Grand Theft Auto 3. Изначально смена погодных явлений была совершенно непредсказуемой.

Поскольку для GTA 3 существовало лишь четыре типа погоды – солнечно, облачно, дождливо и туманно, — Оббе Вермей решил использовать случайный выбор. То есть если у солнечной погоды было 40% шанса на появление – небо прояснялось, а если 20%, то его заволакивали тучи. Но когда билд игры отдали на проверку тестировщикам, посыпались жалобы на массу ошибок: пользователи на протяжении нескольких внутриигровых дней видели один только дождь или туман.

В результате пришлось перейти на фиксированную таблицу, по которой погодные явления могли повторяться только раз в цикл из 64 игровых часов. Кроме того, дизайнеры уровней использовали скриптовые команды для смены погоды вручную в некоторых миссиях. Например, когда шел дождь – из-за него было плохое сцепление машин с дорогой.

В следующих частях GTA появились дополнительные режимы погоды – например, «Чистое небо» в Vice City.