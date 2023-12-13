Новое обновление GTA Online посвящено угону автомобилей

В GTA Online вышло обновление Chop Shop, которое открывает новый незаконный бизнес для предприимчивых преступников. Юсуф Амир, которого вы можете помнить по расширению Grand Theft Auto 4 The Ballad of Gay Tony, теперь в Сан-Андреасе. Он помогает игрокам открыть новый склад запчастей, который одновременно является и незаконной мастерской. Юсуф и его двоюродный брат поручают игрокам угонять различные дорогие автомобили, которые можно продать целиком или разобрать на ценный металлолом.

Существует пять локаций для склада, в зависимости от того, какую часть карты игрок захочет назвать своим домом. Со временем склад можно будет улучшить за счет торговых ставок и новой профессии эвакуатора. По словам Rockstar, новые ограбления автомобилей требуют определенного драматизма. Некоторые из них требуют маскировки и работы под прикрытием, а другие - хороших навыков взлома или вождения.

В The Chop Shop также представлено множество новых автомобилей, которые можно угнать, - от элегантных суперкаров до многоцелевых внедорожников. Приложив немного усилий, игроки смогут даже приобрести полицейские машины, чтобы устроить настоящий хаос.

Обновление Chop Shop вышло 12 декабря и доступно на всех платформах.