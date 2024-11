Один из главных актеров GTA 5 целый год считал игру "фигней"

Шон Фонтэно, сыгравший Франклина Клинтона в Grad Theft Auto 5, признался, что долгое время считал игру «дерьмом». Все из-за стремления разработчиков к секретности. Об этом он рассказал на трансляции популярного стримера Кая Сената.



Когда Фонтэно предложили роль, ему грозили обвинения по двух неназванным правонарушениям. Rockstar Games уладила дело и устроила рэпера к себе на полный день: тогда команда разрабатывала GTA 5. Сам Фонтэно об этом не знал, потому что разработчики тщательно скрывали детали проекта. В какой-то момент таинственность переполнила чашу терпения актера.

"Они спорили со мной. Я решил уйти. Я сказал: «Я не хочу заниматься этим дерьмом, снимите с меня всю эту фигню (датчики для захвата движения. — Прим. авт.). Они усадили меня, и гейм-директор сказал: ‘’Просто доверься мне’’. Они не говорили нам, что это Grand Theft Auto 5. Они сказали, что это другая игра под названием Paradise. <…> А моего персонажа звали Дешон",-Шон Фонтэно, актер и рэпер



По словам Фонтено, он узнал, что работает над новой GTA только годом позже после этого спора. Но он очень благодарен Rockstar за то, что та увела его прочь от прежней жизни: ранее актер был членом банды, участвовал в бандитских разборках и даже был ранен несколько раз.



На том же стриме Фонтено позвонил своему двоюродному брату Крису Белларду, он же рэпер Young Maylay. Фанатам GTA он тоже хорошо известен: его голосом говорит Карл Джонсон или СиДжей в GTA: San Andreas. Обычно он не дает интервью по поводу своей звездной роли, но согласился по телефону повторить фразу «Oh shit, here we go again» из самого начала игры.

Ранее глава Take-Two Штраус Зельник поразмышлял о падении популярных франшиз издателя. По его мнению, рано или поздно даже хиты приходят в упадок, а значит разработчикам нужно придумывать что-то новое.