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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 34 382 оценки

Официально: Grand Theft Auto 5 появятся в Game Pass 15 апреля

butcher69 butcher69

Слухи подтвердились — Grand Theft Auto 5 возвращается в Game Pass! Уже с 15 апреля подписчики смогут сыграть в культовый экшен не только на Xbox One и Xbox Series, но и на ПК через PC Game Pass. Впервые геймерам предложат сразу две версии: классическую и улучшенную Enhanced Edition.

Изначально GTA 5 была доступна в подписке на Xbox One в 2020 году, но затем покинула сервис. Теперь возвращение игры стало масштабнее — особенно благодаря включению обновлённого издания, вышедшего на Xbox Series и PS5 в 2022 году, а на ПК — в марте 2025 года.

Также 15 апреля ожидается вторая волна анонсов игр для Game Pass — нас могут ждать ещё громкие пополнения.

10
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Urry10

Вот читеров то будет, несмотря на новый баттле-глаз...

2
Майкл Скотт

Ни одного читера в енхансед нет, таблици рекордов не засраны. Так что не надо тут ляля

1
wixud Майкл Скотт

Читерам вообще пофиг на енхансед?

1
sa1958

Поиграем.

1
Fatcannabis

Гей пасс

0
DennisSport

все желающие уже давно получили ее бесплатно в EGS

0
Egik81

Срубить немного ещё бабла перед запуском 6 версии. К тому же очередная улучшенная версия 5 части неоднозначно вышла.

0
PICTURE ORGANIC

Опять на три месяца всего?

-1
77ищ

Круто канешно но я думаю он там долго не протянет Rockstar слишком жадная компания а Take Two еще больше

-1