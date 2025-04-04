Официально: Grand Theft Auto 5 появятся в Game Pass 15 апреля

Слухи подтвердились — Grand Theft Auto 5 возвращается в Game Pass! Уже с 15 апреля подписчики смогут сыграть в культовый экшен не только на Xbox One и Xbox Series, но и на ПК через PC Game Pass. Впервые геймерам предложат сразу две версии: классическую и улучшенную Enhanced Edition.
Изначально GTA 5 была доступна в подписке на Xbox One в 2020 году, но затем покинула сервис. Теперь возвращение игры стало масштабнее — особенно благодаря включению обновлённого издания, вышедшего на Xbox Series и PS5 в 2022 году, а на ПК — в марте 2025 года.
Также 15 апреля ожидается вторая волна анонсов игр для Game Pass — нас могут ждать ещё громкие пополнения.
Вот читеров то будет, несмотря на новый баттле-глаз...
Ни одного читера в енхансед нет, таблици рекордов не засраны. Так что не надо тут ляля
Читерам вообще пофиг на енхансед?
Поиграем.
Гей пасс
все желающие уже давно получили ее бесплатно в EGS
Срубить немного ещё бабла перед запуском 6 версии. К тому же очередная улучшенная версия 5 части неоднозначно вышла.
Опять на три месяца всего?
Круто канешно но я думаю он там долго не протянет Rockstar слишком жадная компания а Take Two еще больше