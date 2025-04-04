Официально: Grand Theft Auto 5 появятся в Game Pass 15 апреля

Слухи подтвердились — Grand Theft Auto 5 возвращается в Game Pass! Уже с 15 апреля подписчики смогут сыграть в культовый экшен не только на Xbox One и Xbox Series, но и на ПК через PC Game Pass. Впервые геймерам предложат сразу две версии: классическую и улучшенную Enhanced Edition.

Изначально GTA 5 была доступна в подписке на Xbox One в 2020 году, но затем покинула сервис. Теперь возвращение игры стало масштабнее — особенно благодаря включению обновлённого издания, вышедшего на Xbox Series и PS5 в 2022 году, а на ПК — в марте 2025 года.

Также 15 апреля ожидается вторая волна анонсов игр для Game Pass — нас могут ждать ещё громкие пополнения.