Grand Theft Auto: San Andreas VR всё-ещё в разработке

Компания-производитель VR-шлемов Meta анонсировало переиздание легендарной Grand Theft Auto: San Andreas ещё в 2021 году для продвижения шлемов серии Meta Quest, но с тех пор о проекте не было ничего слышно уже довольно продолжительное время, а вопросы о проекте так и оставались без ответа, отчего некоторые фанаты уже стали думать, что игру отменили.
Но оказалось что фанаты зря похоронили игру: в комментариях на Ютубе под роликом "Racket Club | Body Movement Upgrade" пользователь с ником internet pebble задал вопрос относительно состояния VR-переиздания GTA: San Andreas, и получил ответ от официального канала Meta, согласно которому порт всё-ещё находится в разработке, несмотря на отсутствие точной даты релиза. А это значит, что пользователи всё-таки смогут взять на себя роль полюбившегося темнокожего гангстера Си-Джея и дать отпор Балласам с эффектом полного погружения.
Удивительно, что эта "новость" дошла аж досюда. Видимо потому что о GTA?
В любом случае, советую расслабить булки всем ожидающим данную игру - на Реддите уже с десяток раз это обсосали за последний год. Прикол в том что на этих ваших Ютьюбах с Твиттерами и Фейсбуками сидят обычные индусы из техподдержки, которые работают по методичке. По факту они не знают что там с игрой, знать не могут и, наверное, даже не особо хотят. В то же время если проект действительно был отменён, это не работает в пользу Цукерберга, поэтому возможно была дана отмашка спустить всё на тормозах и типа просто забыть, что анонс вообще был, прямо не заявляя, что проект больше не разрабатывается.
Более того, на том же Реддите в комментариях вылазили люди, которые утверждали, что были в своё время на полузакрытых показах Quest 3 для инфлюенсеров и общались с сотрудниками Мета напрямую, так сказать "за кулисами", где им недвусмысленно намекнули, что проект был отменён уже какое-то время назад.
Подумайте сами - студия, которая портирует игру в VR - это Video Games Deluxe, те люди, которые создали порт La Noire под VR и, что намного более важно, недавние порты других частей GTA для Netflix-а. Эта студия, если что, не такая уж и большая, и у них было три года сделать VR-порт, однако по итогу он не вышел, а вышли совершенно другие порты.
В общем, лично я очень и очень ждал данную игру. Так хотелось вернутся в детство, охладить своё тр*ханье и залипнуть на сотню часов в старый добрый San Andreas, да ещё и переосмысленный в VR. Но, увы, вряд ли это уже когда-либо произойдёт. Потому что релиз Q3 уже состоялся и приурочить к нему выход чего-то настолько крупного как GTA SA VR уже не выйдет. Ждать Q4 ещё года 2? Увольте. Всё указывает на то, что проект оказался слишком уж "тяжёлым" для портирования, особенно на уже устаревший морально Quest 2. А жаль, это был бы настоящий хит...
К чёрту гта 6 будем лепить вр в сан андрес чтобы заработать ещё пару лярдов
Я эту новость видел месяца четыре назад на другом портале. Именно эту, с ответом от самой Meta
В VR: Потрачено, качается экран.
Игрок:
а смысл?
В этой игре слишком хреновая графика для ВиАра.
Могу поспорить,одно из первых что сделают игроки,это снимут шлюху чтобы наконец увидеть что там происходит на самом деле за кулисами)
И камера меняется на вид снаружи))
VR - самая непопулярная платформа, не понимаю почему она до сих пор существует.
Потому что в нее играют те кто может себе позволить в нее играть
Ну она же дешевле чем плойка 5ая?
за виар - будущее
ну это говорили пару лет назад, но что то этого будущего всё нет и нет.
Будущее понятие растяжимое. Когда выходили первые шлемы ВР, то говорили то, что это будущее. Сегодня это еще будущее, но не реальность. Как обладатель HTC Vive Pro могу заявить то, что это достаточно не столь дешевая игрушка у которой на самом деле тупиковое развитие. Капитализм! Пока не будут большие разработчики делать какие-то определенные проекты для ВР, то развития не будет. Но разработчики не будут вкладывать в ВР сильно много денег т.к для ВР нужна мощь, что бы просто запускать. Не каждый игру в FHD на ультрах может запустить, а тут еще надо ресурсы компа на запуск ВР. Будут всякие мелкие игрушки, инди проекты, но не больше. А ААА проекты для ВР не будет. Купить шлем ВР что бы поиграть в дешевую инди игрушку... Лучше посоветую человеку апнуть комп до видяхи линейки 40хх серии, а не ВР брать