Gungrave G.O.R.E 22.11.2022
Экшен, Шутер, От третьего лица
6.5 135 оценок

Кровавый экшен Gungrave G.O.R.E получит полную переработку

butcher69 butcher69

Студия IGGYMOB анонсировала Gungrave G.O.R.E Blood Heat — полностью переработанную версию Gungrave G.O.R.E. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, Microsoft Store), однако точная дата релиза пока не объявлена.

Разработчики обещают не просто ремастер, а полноценное переосмысление. Проект получит новый движок, обновлённую систему геймплея и значительно улучшенную графику. Кроме того, в Blood Heat будут представлены новые механики, переработанные персонажи и расширенные фоновые эффекты, которые сделают мир игры более живым и атмосферным.

Создатели отмечают, что в игре также появятся эксклюзивные персонажи и другие свежие элементы, призванные подчеркнуть наследие серии и подарить поклонникам совершенно новый опыт.

Комментарии:  1
Egik81

Если честно стало скучно на середине. Да и использование лучей было так себе.

