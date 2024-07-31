На ПК вышел симулятор тренажерного зала Gym Manager

Вышла игра Gym Manager, где игрокам предстоит взять на себя управление тренажерным залом, зарабатывать средства и удовлетворять потребности клиентов с помощью современного оборудования. Официальный запуск этого симулятора состоялся на ПК, а в апреле уже был выпущен бесплатный пролог, доступный для скачивания всем желающим.
В рамках данной игры мы получим возможность развивать свой спортивный зал, обновлять инвентарь, следить за чистотой, увеличивать клиентскую базу и реализовывать спортивные добавки.
Также в Gym Manager откроются возможности флирта, хитросплетений с конкурентами, организации нелегального бизнеса и изучения городских уголков. Игроки смогут устраивать вечеринки, заключать рискованные сделки, инвестировать в новое жилье, разрабатывать диеты для клиентов, поддерживать оборудование в идеальном состоянии и наводить порядок с нарушителями.
До 14 августа игру можно приобрести в Steam за 308 рублей, воспользовавшись 20% скидкой.
Тот случай, когда даже добавить нечего...
Теперь можно не ходить в качалку
Лучше Сан-Андреас поиграть.
И всем потом говорить да я в качалке весь вечер качался мышкой
Ну этот треш игрой стыдно назвать, как по мне. Лучше тогда уж в Смуту играть, чем в это...
Нужен теперь Тренажёр эспандера..
смешно просто. Мне этого добра и в реаллайф на тренах хватает...
Опять уë*ищный графон. Ну сделали бы хоть раз на UE 4 хотя бы, если нет денег на UE 5
Не тыкайте на видео: там все намного хуже, чем на картинке 😂