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Gym Manager 31.07.2024
Симулятор, Инди, От первого лица
0 0 оценок

На ПК вышел симулятор тренажерного зала Gym Manager

Simple Jack

Вышла игра Gym Manager, где игрокам предстоит взять на себя управление тренажерным залом, зарабатывать средства и удовлетворять потребности клиентов с помощью современного оборудования. Официальный запуск этого симулятора состоялся на ПК, а в апреле уже был выпущен бесплатный пролог, доступный для скачивания всем желающим.

В рамках данной игры мы получим возможность развивать свой спортивный зал, обновлять инвентарь, следить за чистотой, увеличивать клиентскую базу и реализовывать спортивные добавки.

Также в Gym Manager откроются возможности флирта, хитросплетений с конкурентами, организации нелегального бизнеса и изучения городских уголков. Игроки смогут устраивать вечеринки, заключать рискованные сделки, инвестировать в новое жилье, разрабатывать диеты для клиентов, поддерживать оборудование в идеальном состоянии и наводить порядок с нарушителями.

До 14 августа игру можно приобрести в Steam за 308 рублей, воспользовавшись 20% скидкой.

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-4
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
ed1ber
15
PanKotovsky

Тот случай, когда даже добавить нечего...

1
Talendor3
5
Случайный Игрок

Теперь можно не ходить в качалку

4
hpi

Лучше Сан-Андреас поиграть.

-1
Pastoral

И всем потом говорить да я в качалке весь вечер качался мышкой

0
Janekste

Ну этот треш игрой стыдно назвать, как по мне. Лучше тогда уж в Смуту играть, чем в это...

0
Pastoral

Нужен теперь Тренажёр эспандера..

0
Саша Борцов

смешно просто. Мне этого добра и в реаллайф на тренах хватает...

0
Jarvis666

Опять уë*ищный графон. Ну сделали бы хоть раз на UE 4 хотя бы, если нет денег на UE 5

0
Ой извините

Не тыкайте на видео: там все намного хуже, чем на картинке 😂

-1