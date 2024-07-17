Четвертый патч для Hades 2 получился больше, чем ожидалось

Патч 4 для Hades 2 больше, чем ожидалось, Supergiant предлагает изменения баланса и исправления ошибок, которые «мы хотели внести до нашего первого крупного обновления в конце этого года».
Выпустив Hades 2 Patch 3, разработчик Supergiant Games дал понять, что команда «сейчас сосредоточена на первом крупном обновлении, которое запланировано на конец этого года», указав, что обычные, полировочные обновления будут меньше или появляться реже, поскольку разработка переключится на более крупные дополнения. Это не помешало четвертому патчу для Hades 2 выйти сегодня, с более значительным, чем ожидалось, набором изменений.
"В нем содержится несколько балансных изменений и исправлений ошибок, которые мы хотели внести до выхода нашего первого крупного обновления в конце этого года», - говорится в твите Supergiant. В примечаниях к патчу также говорится, что обновление «меньше», но в нем все равно есть несколько важных изменений.
Сражения с несколькими боссами получили изменения и исправления, но большая часть примечаний к патчу - это исправления ошибок, о которых сообщалось в сообществе, но есть и другие изменения баланса, которые привносят некоторые улучшения. С полным списком улучшений и изменений вы можете ознакомиться вот здесь.