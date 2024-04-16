Для Hades 2 пройдёт технический тест

Разработчик Supergiant Games объявил о техническом тесте своей предстоящей игры Hades 2 в жанре экшн-RPG. По словам Supergiant, технический тест является ключевым шагом на пути к запуску Hades 2 в раннем доступе, который приближается. Желающие принять участие в техническом тесте могут сделать это на странице Hades 2 в Steam, нажав зеленую кнопку «Запросить доступ».

Цель теста — выявить любые основные технические проблемы, чтобы обеспечить как можно более плавный запуск раннего доступа. Даже если сплоченная команда тестирует такую сложную игру, как Hades 2, обязательно найдутся несколько неприятных ошибок, которые проскальзывают сквозь щели и могут быть замечены только тогда, когда у вас больше игроков, пытающихся что-то сломать.

Supergiant планирует начать с небольшого количества игроков, допущенных к тестированию, а затем добавлять больше по мере исправления возникающих ошибок. Как только команда убедится, что ситуация стала более стабильной, она завершит тестирование и вскоре запустит ранний доступ. Хотя продолжительность теста не запланирована, по оценкам Supergiant, он продлится больше недели, но меньше месяца, а это означает, что в зависимости от того, как пойдут дела, возможно, Hades 2 может быть запущен в раннем доступе в самом ближайшем будущем.

Те, кому предоставлен доступ к техническому тесту, смогут пройти первую основную зону и познакомиться с ранним игровым контентом ARPG, включая персонажей и системы. Для сравнения, Supergiant предлагает изобразить оригинальный Аид, не имея возможности пройти мимо Тартара.